«Ich komme über die Runden»

Der Jubel in seinem Umfeld hielt sich in Grenzen. Als Reto Schellhaas mit zarten 19 Jahren verkündete, dass er den Bauernbetrieb seiner Eltern übernehmen wolle, war ihm zwar der Segen seiner Eltern gewiss. Doch Bekannte und Kollegen rieten ihm teils dringend davon ab. «Spinnst du eigentlich, diesen kleinen Betrieb zu übernehmen, der wird nie rentabel sein», sagten sie ihm beispielsweise. Oder auch: «Du bist doch noch viel zu jung, um die Verantwortung für einen ganzen Bauernhof zu tragen.»

Risiken minimieren

Doch Jungbauer Schellhaas liess sich nicht beirren. Er wusste zwar, dass es schwer werden würde. Aber er wusste auch, dass er es schaffen kann – sofern er die Weichen neu stellt. Denn insbesondere im Unterschied zu seinem Grossvater, der anno dazumal noch fast ausschliesslich auf die Milchwirtschaft setzte, legt der Enkel das Gewicht heute ganz auf Vielfalt. Mehrere Standbeine sollen die unkalkulierbaren Risiken der Zukunft – auch jene als Folge des Klimawandels – minimieren helfen.

Und diesen verschiedenen Standbeinen begegnet man beim Rundgang auf dem Wolfwingertenhof in Henggart auf Schritt und Tritt. Voller Stolz und mit Begeisterung zeigt der Jungbauer dem Besucher sein Paradies.

Bienen, Rinder, Hühner...

Dieses erstreckt sich vom gut ausgestatteten Hofladen mit Honig aus der eigenen Imkerei über die Weide mit den Kälbern und Rindern bis hin zum Bereich mit den Freilandhühnern. Daneben betreibt Schellhaas aber auch noch eine Mast mit Freilandschweinen, bewirtschaftet Rebberge mit einer Fläche von total 70 Aren, baut auf seinem Ackerland Silomais, Zuckerrüben und Winterweizen an, hegt und pflegt seine Obstbäume – und verkauft zudem Brennholz aus dem eigenen Wald.

«Es gibt für mich keine schönere Arbeit»Reto Schellhaas

Jungbauer

Das klingt nach sehr viel Arbeit. Und wenig Zeit für die Freundin. Doch Schellhaas lacht und winkt ab. «Alles eine Frage der Organisation.» Klar gebe es je nach Saison teils lange Tage, räumt er ein. 55-Stunden-Wochen sind dann die Regel und nicht die Ausnahme. «Dafür schätze ich die Freiheit und die Flexibilität in diesem Beruf sehr», lächelt der junge Bauer verschmitzt. «Ich bin und bleibe mein eigener Herr und Meister.»

«Es ist mein Traumjob»

Schellhaas ist der älteste von drei Brüdern. Es war ihm schon ziemlich früh klar, dass er eine Ausbildung zum Landwirt und später den Hof seiner Eltern übernehmen wollte. Er habe zwar vorgängig noch andere Schnupperlehren gemacht, aber eigentlich hätten die ihn nur darin bestärkt, Bauer werden zu wollen. Denn er liebe die Tiere und die Natur. «Es gibt für mich keine schönere Arbeit», sagt Schellhaas, um dann mit Überzeugung anzufügen: «Ja, es ist mein Traumjob.»

Der junge Landwirt, der fast immer in Bewegung ist und darum auch nicht zu lange ruhig sitzen kann, empfindet nur einen Job als Last: Die Büroarbeit und die damit verbundene Buchhaltung. Die Zahlen machten ihm immerhin etwas klar: «Ich komme über die Runden.»

Längerfristig will er aber mehr als nur über die Runden kommen. Seit April wohnt seine Freundin mit ihm auf dem Hof. Beide träumen davon, eines Tages eine eigene Familie zu haben. Für den Bauern ist deshalb klar: «Wenn ich eine Familie gründen will, muss ich in Zukunft jede Woche ein bis zwei Tage auswärts arbeiten gehen.» Anders gehe es nicht. Doch da ist er nicht allein. Das belegt die Statistik. Um die Existenz zu sichern, geht heute im Kanton Zürich mehr als jeder dritte Bauer einem Nebenerwerb nach.

Auf Ferien «gut verzichten»

Er brauche ziemlich wenig, um glücklich zu sein, sagt Schellhaas lächelnd. Ferien verbinde er ohnehin eher mit Stress. Darauf könne er gut verzichten. Tagesausflüge mit der Freundin würden allerdings auch in Zukunft immer drinliegen.

Doch selbst wenn er von Natur aus ohnehin eher genügsam lebt und immer alle Rechnungen bezahlen kann: Schellhaas will mehr. Er will künftig nicht nur für seine Familie aufkommen, sondern mittels eines Nebenjobs auch ein finanzielles Polster aufbauen, das ihm Investitionen in die Zukunft ermöglicht. «Es ist mein Ziel, den Betrieb zu vergrössern und ihn dann, wenn ich 65 Jahre alt bin, in einem guten, soliden Zustand der nächsten Generation zu übergeben.» (Der Landbote)