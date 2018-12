«Ich will nicht zur Cover-Version von mir selbst werden»

An die Olympiade in Brasilien 2016 ist Marc Sway mit einem offiziellen Mandat gereist. Der Sohn eines Schweizers und einer Brasi­lianerin vertrat die Schweiz als Kulturbotschafter im House of Switzerland, mit dem der Bund an solchen Veranstaltungen für die Schweiz wirbt. Eine halbe Million Menschen hätten das House of Switzerland besucht, erzählt Sway im StadTalk. «Da war ich stolz, Schweizer zu sein.» Nach einer dramaturgischen Pause ergänzt er: «Dann kam Bundesrat Johann Schneider-Ammann und hielt eine Rede. Da war ich dann nicht mehr so stolz.» Eine Brasilianerin habe ihn gefragt, ob das der Präsident der Schweiz sei, erzählt Sway. Da habe er gesagt: «Ja, aber wir haben noch sechs andere.»

Kein «Dräck»

Die Episode bleibt die Ausnahme im einstündigen Gespräch in der Coalmine, in dem sich Sway als differenzierter Gesprächspartner und sympathischer Typ präsentiert, aber eben auch als absoluter Medienprofi. Sway, so wird klar, ist die Disney-Version eines Musikers. Alles, was er sagt, ist abgewogen, klingt temperiert, als käme es von einer Medienstelle.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern habe sich in den 15 Jahren, die Sway professionell als Musiker unterwegs ist, gedrittelt, stellt Moderator Michael Zollinger fest und will wissen, wie der Musiker damit umgeht. Tatsächlich verdient Sway kaum noch an seinen Alben, das wird auch diesen Frühling, wenn das sechste erscheint, wohl so sein. Das Album sei nur eine Visitenkarte, sagt Sway. «Aber ich will mich nicht beklagen.» Er habe das Pech oder das Glück gehabt, dass er mit den Verkäufen nie genug verdient habe. So habe er sich ein Livegeschäft aufbauen müssen.

Heute ist Sway ein «Unternehmer», wie er sagt. Will heissen: Er spielt auch auf Firmenanlässen, er hat für den Bund und als Juror für eine SRF-Sendung gearbeitet, und neuerdings gibt er als Johnny Marroni auch noch den Komiker. Diesen Winter wird er mit eta­blierten Szenekollegen am Humorfestival in Arosa auftreten. «Ich finde in einem kleinen Markt statt, also muss ich ein grosses Sortiment haben», sagt Sway, weiss aber einen Dreh, um die Pflicht in eine Kür umzudeuten. Sich immer wieder neu zu erfinden, das schätze er. «Ich will in zehn Jahren keine Coverversion von mir selbst sein.»

Brille? Sway, Mann!

Lange dreht sich das Gespräch um Sways Wurzeln. Dass er zur Hälfte Brasilianer sei, habe ihm geholfen, eine Marke aufzubauen. Die gekrausten Haare bekam er von Geburt mit. Die prägnante Brille hat Sway, der einst eine KV-Lehre auf einer Werbeagentur gemacht hat, als Markenzeichen selbst gewählt.

Im Herzen und im Denken ist Sway viel mehr Schweizer als Brasilianer. Der Vater einer sieben- und einer zehnjährigen Tochter ist in Männedorf am Zürichsee aufgewachsen und wohnt heute mit der Familie in Pfaffhausen. Brasilianisch sei er, wenn es um Feste gehe, sagt Sway. Diese seien in Brasilien spontaner als in der Schweiz. Man müsse sich als Gastgeber nicht für die Stimmung der Besucher verantwortlich fühlen.

Auch nach der Politik fragt Moderator Zollinger. In Brasilien hat mit Jair Bolsonaro ein Rechtspopulist die Macht übernommen. «Macht Ihnen das Sorgen?» Sway antwortet differenziert, verpackt seine Meinung aber zwischen die Zeilen: «Wenn man in zwei Ländern aufwächst, hat man die Tendenz, immer zu vergleichen.» Das habe er sich abgewöhnt. «Das ist, als würde ich meine siebenjährige und meine zehnjährige Tochter vergleichen. Ausserdem machen mir die Populisten auch in Europa Sorgen.» (Landbote)