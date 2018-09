In den Löwen zieht eine neue Wirtin ein

Es ist eine gute Nachricht, über die sich viele Pfungemerinnen und Pfungemer freuen: Das Restaurant Löwen, das Vereinsrestaurant par excellence, geht am 23. November wieder auf. Nach «nur» einem halben Jahr Ruhepause. Was aber lang genug ist für jene, die das beliebte Dorfrestaurant regelmässig besuchten, als Mitglied eines Vereins oder als normale Gäste. Dass Berta und Kari Zumstein, die das Restaurant 22 Jahre lang geführt hatten, nach der Pensionierung so schnell eine Nachfolgelösung finden würden, hätten sie selbst nicht gedacht.

Badi-Restaurant und Löwen

Diese «neue Lösung» ist 52 Jahre alt, stammt aus Frauenfeld und heisst Liselotte Gnehm. Die frühere Marketingleiterin, die aus Leidenschaft in die Gastrobranche gewechselt hat, kocht seit zwei Jahren im Badi-Restaurant. Mit Erfolg. Diese Saison hat sie es bereits gepachtet und in Spitzenzeiten 170 Essen pro Tag verkauft.

Trotz ihres Wechsels zum Löwen will Gnehm das Restaurant im Schwimmbad weiterhin pachten und dafür allenfalls zusätzliches Personal einstellen.

Per Zufall hat Gnehm erfahren, dass Zumsteins den Löwen verkaufen wollen. Ihr Mitarbeiter Harald Suter, der auch im Löwen mit von der Partie sein wird, war mit Zumsteins ins Gespräch gekommen, als diese beiläufig ihre Verkaufsabsichten erwähnten.

Als Gnehm, die seit langem davon träumt, ein eigenes Restaurant zu führen, das erfuhr, sprach sie zuhause mit ihrem Mann darüber. Er stamme auch aus der Gastrobranche. Nach kurzem Überlegen habe er eingewilligt: «Einverstanden, wir kaufen den Löwen.» Ihr Glück könne sie kaum beschreiben, strahlt die neue Löwen-Wirtin.

«Auch Vereine freuen sich»

«Wir haben keineswegs damit gerechnet, die Liegenschaft so schnell verkaufen zu können», freuen sich die Zumsteins – und mit ihnen etliche Vereinsangehörige vom Frauen- und Männerchor bishin zum Turnverein, dem Musikverein, den Ornitologen und den Fasnächtlern, wie sie sagen.

Berta und Kari Zumstein wollen Anfang Oktober Pfungen verlassen. Sie ziehen wieder ins Zürcher Unterland, von wo sie ursprünglich aus Oberembrach gekommen sind. «Nach Winkel in die Nähe von unserer Tochter und ihrer Familie.»

«Nicht schickimicki»

Und was hat die neue Wirtin mit dem Löwen vor? Es soll ein Restaurant für Familien und junge wie alte Leute geben, «weder schickimicki, noch Chnelle», sagt sie. Ein schönes Ambiente, Gemütlichkeit und günstige Preise seien ihr wichtig.

Selbstredend wird es im Löwen auch Gnehms bereits legendäres Wienerschnitzel vom Schweinsnierstück geben. «Ich mache womöglich alles selbst und immer frisch», sagt sie. Neu will die frischgebackene Gastronomin einmal pro Monat eine Stubete durchführen. Mit Volksmusik, modernen Formationen oder mit einer Lesung. An diesen Abenden gebe es dann Holzbretter mit Käse, Salami und Schinken und nur ein Menü.

Gestern hat die künftige Löwen-Wirtin das Badi-Restaurant zum Saisonende aufgeräumt. Bei dieser Gelegenheit hat sie gerade einen ersten Schub von Frauenfeld nach Pfungen gezügelt. Darunter auch eine Kiste mit Bären. «Die sammle ich schon seit meiner Jugend.» Den Löwen wolle sie deshalb aber nicht umtaufen, versichert sie lachend. «Im Gegenteil, der soll als neues Logo einen markanten Löwenkopf erhalten.» (Der Landbote)