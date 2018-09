Italiener bedrohte Ex-Frau mit dem Tod — weil er sie und die Kinder zurückwollte

Vor dem Winterthurer Bezirksgericht, kurz nach der Verkündung des Urteils, wird die Ex-Frau des Verurteilten von dessen Angehörigen mit Schimpfwörtern eingedeckt. «Kurvo», rufen sie, serbisch für Hure.

Vor neun Jahren war die Frau mit ihrem damaligen Mann, einem serbisch-italienischen Doppelbürger, und der gemeinsamen Tochter von Italien in die Schweiz gezogen. «Ich habe gehört, dass es den Leuten hier besser geht», sagte er zum Umzug. Er arbeitete als Lastwagenfahrer, seine Frau brachte in der Zwischenzeit ein weiteres Kind zur Welt. Gemeinsam häuften sie mehrere Zehntausend Franken Schulden an.

«Abknallen»

Seit Frühling 2017 sind die beiden nicht mehr Mann und Frau. Rund ein Jahr später hatte er die Scheidung noch immer nicht akzeptiert. Via Telefon verbot er seiner Ex-Frau, andere Männer zu sehen, und bedrohte sie mit dem Tod. Laut ihrer Aussage sprach er davon, sie «abzuknallen, in Stücke zu schneiden und in einen Teppich einzurollen», wenn sie und die Kinder nicht zu ihm zurückkehren würden. Der Teppich war eine Anspielung auf ein Tötungsdelikt, das sich Anfang Jahr im Kanton Thurgau ereignet hatte. Die Todesdrohung bestritt der Beschuldigte vor Gericht nicht. Den Teppichverweis hingegen schon. Einen Tag vor der Drohung hatte er seine ehemalige Frau bereits 150-mal anzurufen versucht, von «Telefonterror» sprach der vorsitzende Richter.

«Es ist eine schwierige Situation, wir hatten auch gute Zeiten. Jetzt erkenne ich ihn aber nicht mehr»Die Ex-Frau

vor dem Bezirksgericht

«Es ist eine schwierige Situation, wir hatten auch gute Zeiten. Jetzt erkenne ich ihn aber nicht mehr», sagte die Ex-Frau. Seit diesen Drohungen befindet sich der Beschuldigte in Haft. Noch am selben Abend nahm ihn die Polizei fest.

Mit der Pfanne geschlagen

Hintergrund war der zehnte Geburtstag der gemeinsamen Tochter. Der Beschuldigte wollte den Geburtstag zu viert feiern. «Sie hat mich provoziert und mit meinen Nerven gespielt.» Mal habe sie zu-, dann wieder abgesagt, gab er an. «Ich habe sie bedroht, weil ich mich nicht ernst genommen fühlte.» Wenige Augenblicke später liess eine Aussage tief blicken: «Wir sind eine zigeunerische Rasse, da gibt es kein Kaffeetrinken mit anderen Männern.» Seine Ex-Frau bezeichnete er danach als «saubere, gute Frau», weil er nie gehört habe, dass sie einen anderen Mann treffe. Die Todesdrohungen wiegelte er ab: «Ich habe sie bedroht, ja, aber nicht ernst.» Kurz nach den Drohungen via Telefon war der Beschuldigte auf dem Parkplatz vor dem Haus seiner Ex-Frau aufgetaucht.

«Wir sind eine zigeunerische Rasse, da gibt es kein Kaffeetrinken mit anderen Männern.»Der Beschuldigte

vor dem Bezirksgericht

Dass diese aber allen Grund zur Sorge hatte, zeigt ein Vorfall vom Herbst 2017. Damals schlug der Beschuldigte seine Ex-Frau «mehrfach mit beiden Fäusten und einer Pfanne ins Gesicht», wie der Staatsanwalt ausführte. Zudem habe er sie getreten, als sie am Boden lag. Die Mutter der Ex-Frau war bei dieser Auseinandersetzung ebenfalls verletzt worden. «Bei diesem Gewaltpotenzial ist es verständlich, dass die Klägerin Angst vor den Drohungen hatte.»

Für diese mehrfache einfache Körperverletzung war der Beschuldigte im letzten Winter vom Strafgericht des Kantons Schwyz verurteilt worden. Weitere Straftatbestände dieses Urteils waren versuchte Erpressung, versuchte Nötigung und die Missachtung eines Kontaktverbots. Zudem gab er bei der Arbeitslosenkasse falsche Angaben zu Einkommen an, weshalb er auch zu mehrfachem Betrug verurteilt wurde. Zusammen ergab das eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten mit einer Probezeit von vier Jahren und eine Busse von 500 Franken. Der Staatsanwalt betonte mehrfach, dass er in Zürich nicht mit so einer milden Strafe davongekommen wäre.

Er forderte den Widerruf des Schwyzer Urteils und eine unbedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten inklusive eines fünfjährigen Landesverweises. Die Anwältin der Ex-Frau forderte 3000 Franken Genugtuung für den «seelischen Schaden», den ihre Mandantin erleiden musste. Die Anwältin nannte den Beschuldigten «beratungsresistent» und fand es «schier unglaublich, dass er innert kürzester Zeit» wieder vor Gericht stehe. Bis heute habe er die Scheidung nur vordergründig akzeptiert.

«Einfach Luft abgelassen»

Die Verteidigung forderte lediglich eine sechsmonatige Freiheitsstrafe und die Probezeit des Schwyzer Urteils um zwei Jahre zu verlängern. Somit hätte der Beschuldigte sofort freigelassen werden müssen, weil er bereits 283 Tage in Untersuchungshaft gesessen hatte.

Ihr Mandant habe «einfach Luft abgelassen», weil er «enttäuscht und wütend» gewesen sei. «Er ging davon aus, dass es sich um leere Drohungen handelt.» Schliesslich besitze er auch keine Waffen. Ausserdem säte die Verteidigerin Zweifel am Wahrheitsgehalt der Drohungen, weil sich der Wortlaut der Ex-Frau im Verlaufe der Vernehmungen unterschieden habe. «Es wäre zu erwarten, dass man sich daran genau erinnert.»

Gegen einen möglichen Landesverweis wehrte sich die Verteidigerin, weil es sich um keine schwere Straftat, sondern nur um verbale Gewalt handle. Zudem machte sie auf das «Recht zur Achtung des Familienlebens» in der Europäischen Menschenrechtskonvention aufmerksam. «Zwei Schwestern und die Kinder leben hier und der Aufenthalt in der Schweiz war für den Beschuldigten prägend», wollte sie einen Härtefall geltend machen.

16 Monate Gefängnis

Das Gericht folgte grösstenteils den Anträgen der Staatsanwaltschaft: 16 Monate Freiheitsstrafe, 500 Franken Busse und 2000 Franken Genugtuung an die Ex-Frau. Die Gerichtskosten von 3600 Franken wurden ebenfalls dem Verurteilten auferlegt. «Sie wollten damals nicht akzeptieren, dass man den Geburtstag ohne Sie feiern wollte», sagte der vorsitzende Richter.

Von einem Landesverweis sah das Gericht jedoch ab. «Eine erhebliche Schwere der Taten ist hier nicht gegeben.» Ein Härtefall sei er damit aber nicht: «Sie sind keiner der Secondos, die seit Jugendjahren hier leben.» Sollte es noch einmal zu irgendwelchen Vorkommnissen kommen, müsse er damit rechnen, die Schweiz definitiv verlassen zu müssen. Auch die Besuche der Kinder solle er nur noch über die Beiständin der Kesb organisieren. «Ihre Ex-Frau ist tabu, haben Sie das verstanden?», fragte der Richter. Der anwesende Dolmetscher übersetzte sicherheitshalber, der Beschuldigte nickte. Die Angehörigen hielten sich wenig später nicht daran. (Der Landbote)