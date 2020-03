Jede Woche zeigt die Stadt einen Betrüger an

Die grossen Betrugsfälle in der Sozialhilfe, bei denen der Deliktbetrag 50'000 Franken übersteigt, sind in Winterthur noch immer selten. 2019 zählten die Sozialen Dienste genau einen solchen Fall. Dass in den Medien nicht nur über diese Einzelfälle gesprochen wird, darum ist die Stadt seit mehreren Jahren bemüht. Am Dienstagmorgen hat sie einmal mehr detaillierte Zahlen zum unrechtmässigen Sozialhilfebezug publiziert.

4‘856 Fälle behandelte die Stadt im Jahr 2019 in den Bereichen Sozialhilfe und Asylfürsorge, bei 302 Fällen wurde ein unrechtmässiger Bezug festgestellt. Dabei geht es um nicht deklarierte Erwerbseinnahmen und Vermögen oder um Falschangaben bei den Wohnverhältnissen. Dieser Anteil von 6,2 Prozent liegt im Schnitt der vergangenen Jahre. Der Stadtrat ist der Überzeugung: Die interne Fallrevision wirkt.

Es sind Mitarbeiter der Fallrevision, die mittlerweile den grössten Anteil der Betrugsfälle aufdecken. Weitere Hinweise erfolgen durch die Sozialarbeitenden selber oder durch Dritte, wobei der Anteil von intern aufgedeckten Fällen 90 Prozent ausmacht.

Und die interne Fallrevision arbeitet seit vergangenem Jahr nochmals etwas strenger. Seit Mai 2019 werden alle Fälle einmal pro Jahr überprüft. Zuvor galt ein Zweijahresrhythmus.

Einzelfall gab Ausschlag

Auslöser für diese Massnahme war ein Einzelfall, den der «Landbote» im Sommer 2017 publik machte. Ein Betrug in Höhe von 85'000 Franken war damals jahrelang liegengeblieben, worauf die Sozialen Dienste die internen Abläufe analysierten und anpassten.

«Wir sind nun besser aufgestellt als 2017, mittlerweile auch personell», sagt Nicolas Galladé (SP), Stadtrat und Sozialvorsteher. «Wir ‹tracken› die Fälle intern, so dass wir den Überblick über die Fälle haben, die wir zur Anzeige gebracht haben. Zudem werden alle grösseren Fälle intern von mehreren Personen analysiert und daraus Schlüsse gezogen.»

32 Verurteilungen

Durchleuchtet werden unter anderem Wohn- und Steuerdaten, Bankauszüge, Motorfahrzeugregister und Auszüge aus dem individuellen AHV-Konto.

Wer als Betrüger auffliegt, dem drohen Bussen, Geld- oder Freiheitsstrafen. 2019 reichten die Sozialen Dienste aufgrund unrechtmässiger Sozialhilfebezüge 53 Strafanzeigen ein, also eine pro Woche. Bei 32 Strafverfahren kam es zu Verurteilungen durch die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht. Es resultierten Rückforderungen von 1'173'418 Franken.

Punkto Transparenz «spitze»

«Betrüger gibt es in jedem gesellschaftlichen Bereich», sagt Galladé. «Unser Ziel ist es, durch einen verhältnismässigen Mitteleinsatz den unrechtmässigen Bezug zu verhindern.» Dass der stetige Anstieg der Sozialhilfequote in den letzten Jahren aber etwas mit den Betrugszahlen zu tun habe, verneint Galladé: «Die Zahlen zeigen klar, dass wir nicht wegen den unrechtmässigen Bezügern einen Anstieg verzeichnen, denn der prozentuale Anteil steigt nicht markant an.» Das gelte analog in Bezug auf die Kosten, wo die Rückerstattungsbeiträge relativ konstant seien, während sie für die gesamte Sozialhilfe im selben Zeitraum kontinuierlich anstiegen.

Wie die Stadt mit ihrer Aufdeckungsquote im Vergleich zu anderen Städten dasteht, ist unklar. Zu unterschiedlich seien die jeweiligen Systeme, sagt Galladé. «Klar ist aber, dass wir uns punkto Transparenz im Spitzenbereich befinden, und wohl mittlerweile auch bei der Dichte unserer systematisierten und mehrstufigen Kontrollmassnahmen.»

Keine Aussagen können die Sozialen Dienste zur Frage machen, wie viel von den jährlichen Rückforderungen tatsächlich auch wieder in der Stadtkasse landen. Es sei sehr kompliziert, dies zu berechnen, heisst es. Man schätze aber, dass zwischen einem Drittel bis zur Hälfte des gesamten Betrug-Betrags zurückgezahlt werde.