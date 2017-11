Was lernen Sie, wenn Sie mit Laien diskutieren?

Roger Hofer: Es fasziniert mich immer wieder, wie viele verschiedene Zugänge zu einer Frage möglich sind. Das interessiert mich mehr als die akademische Auseinandersetzung, die ich natürlich auch kenne. Meine Erfahrung ist, dass sogenannte Laien sehr interessante Aspekte beisteuern können.

Zum Beispiel?

Nehmen wir das Thema, das wir zurzeit diskutieren: «Das richtige Mass: Ist weniger mehr?» Ich fragte die Teilnehmer als Erstes, welche Assoziationen der Titel bei ihnen ausgelöst hat. Was hat euch daran angesprochen? Was verbindet ihr damit? Darauf sagte jemand, im Titel sei von zweierlei Massen die Rede, von einem metrischen und einem qualitativen. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Diese Beobachtung kann ein interessanter Ausgangspunkt sein.

Kann man philosophieren, ohne die grossen und teilweise schwierigen Klassiker gelesen zu haben?

Das hängt davon ab, welche Ansprüche man an das Philosophieren stellt. Wenn ich an die Teilnehmer im philosophischen Salon denke, dann denke ich, man muss die Klassiker nicht gelesen haben. Jeder hat Zugang zu philosophischen Fragen, wenn ihn das interessiert. Aber um ein Gespräch zu leiten, sollte man sich vorbereiten. Ich setze mich also davor mit einigen Klassikern auseinander. Mit bestimmten Philosophen kann man Erfahrungen machen, die man sonst nirgends machen kann.

Worin unterscheidet sich das Philosophieren vom gewöhnlichen Nachdenken?

Das ist eine komplexe Frage. Ich möchte daran zwei Aspekte unterscheiden. Fragen, die beim Philosophieren ins Spiel kommen, sind oft existenzieller Natur. Da geht es nicht darum, ob ich diese Anschaffung machen oder jenes Problem angehen soll, sondern um Grundlegendes: Führt mich meine Beschäftigung ans Ziel, bin ich am richtigen Ort? Tut mir das, was ich mache, gut, oder stimmt damit etwas nicht? Das wäre der eine Aspekt. Der andere ist begrifflicher Natur: Philosophieren gibt sich nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden. Es versucht den eigenen Horizont zu reflektieren und fragt sich: Stimmt das jetzt oder muss man es noch einmal kritisch betrachten? In der Hinsicht ist es radikaler als das alltägliche Denken. Darin liegt aber auch eine Gefahr.

Welche?

Man muss beim Philosophieren im richtigen Moment aufhören können. Das gilt auch für das Gespräch mit Laien. Man muss merken, wenn es sich im Kreis zu drehen beginnt.

Sokrates, einer der bekanntesten Philosophen, soll gesagt haben: «Ich weiss, dass ich nichts weiss.» Das weiss ich auch ohne Sokrates. Was nützt mir Philosophie?

Im Satz von Sokrates haben die beiden «weiss» nicht dieselbe Bedeutung. Das eine bezieht sich auf Weltwissen, das andere ist Wissen des Wissens, das liegt auf einer Metaebene. Darum ist der Satz nicht nur paradox. Es ist eine Einsicht, die zustande kommt, wenn man einen Schritt zurücktritt. Darin steckt für mich der Nutzen, den Philosophie haben kann. Es gibt Wissenschaften, die sich mit der Welt befassen. Die Philosophie befasst sich mit dem Denken der Welt, sie ist eine Selbstvergewisserung, eine reflexive Tätigkeit und hat viel mit Orientierung zu tun. Sie liefert eine Art Landkarte, die mir zu wissen hilft, was wichtig ist, worauf ich mich einlassen will.

Hat das Philosophieren auch eine gesellschaftskritische Note?

Beim Thema des richtigen Masses geht es im philosophischen Salon jetzt gerade um das Modell der Lebenskunst bei Friedrich Nietzsche und Michel Foucault. Diese neuzeitliche Selbststeuerung ist gegen die gesellschaft­lichen Normen gerichtet. Tugenden sind für Nietzsche ein Hindernis, der Einzelne soll sich entfalten. In der modernen Wirt­schaft ist dieses Autonomie­konzept heute ein zweischnei­diges Schwert. Wir können die Autonomisierungsprozesse über­all beobachten. Jeder organisiert die Arbeitsprozesse selbst, die Arbeitszeiten sind frei, es gibt nur noch eine Erfolgskon­trolle. Das sieht nach sehr viel Freiheit aus, es kann aber eine neue Form der Kontrolle, der Steuerung sein. Der Einzelne hat die ganze Verantwortung, jeder ist sein eigener Unternehmer. Es liegt also nur an ihm, wenn er keinen Erfolg hat. Jeder muss aus sich selbst das Beste machen, in einem weltweiten Wettbewerb: Dieses Modell der Lebenskunst wird heute in der Wirtschaft in einer verfremdeten Form propagiert. Indem sie über solche Denkmuster nachdenkt, bekommt die Philosophie eine politische Dimension.

Verzeihen und Schuld waren schon Themen in Ihrem philosophischen Salon. Das sind eigentlich religiöse Themen. Ist die Philosophie in Ihren Augen eine Nachfolgerin der Religion?

Nein, ich würde die beiden nebeneinander stellen. Eine religiöse und eine philosophische Lebenshaltung können kombiniert sein, aber die beiden sind nicht aufeinander angewiesen. Philosophie und Religion beschäftigen sich oft mit ähnlichen Fragen, sie lösen sie aber ganz unterschiedlich, sie verwenden nicht dieselben Methoden. Wo in der Religion der Glaube wichtig wird, kommt in der Philosophie schnell der Verdacht der dogmatischen Haltung auf. Es wäre zudem eine Anmassung zu glauben, dass die Philosophie für alle Menschen die Religion ersetzen könnte.

Der dritte Abend zum Thema «Das richtige Mass» findet am 5. 12. um 19 Uhr statt. Philosophie am Obertor, Obertor 46. Eintritt 40 Franken pro Abend und Person. Anmeldung erforderlich: www.philosophie-am-obertor.com.

