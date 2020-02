Jetzt beginnt für den EHCW das Zittern

Es war abzusehen: Der EHCW wird in einer Saison nicht sechs Mal gegen Biasca gewinnen. So gross sind die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften nicht und schon gar nicht so gross, wie es der 7:1-Sieg der Winterthurer in der letzten direkten Begegnung im Tessin Aussenstehende vielleicht glauben liess. Also ist es so unerwartet nicht, dass der EHCW zum Auftakt der Platzierungsrunde auch mal ein Duell verlor.

Aber Sieg oder Niederlage ist in diesem Fall natürlich der Unterschied zwischen sieben Punkten Vorsprung, den ein «Dreier» eingebracht hätte, oder nur einem, der die Winterthurer und ihr Umfeld mit etwas Bangen auf die kommenden Wochen schauen lässt.

Gute Momente nicht genutzt

Der Unterschied an diesem Abend war die Effizienz. Biasca verwertete seine Torchancen weit besser als das Heimteam. Dieses hatte nebst den Mängeln im Abschluss vor allem eine Schwäche: Sie vermochten es nicht auszunutzen, wenn der Match für sie zu laufen schien. Erstmals war das schon früh der Fall: Tim Wieser, der nach einer langen Verletzungspause zum ersten Mal wieder im Einsatz war, brachte den EHCW in der 3. Minute im Powerplay in Front. Doch 14 Sekunden später hiess es schon 1:1. Und nach gut fünf Minuten war Biasca bereits voraus. Das war wegweisend, denn die Tessiner gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr ab.

Einen ähnlichen Moment gabs im Schlussdrittel. Lucas Bachofner verkürzte für die Winterthurer nach drückender Überlegenheit in der 48. Minute auf 2:3. Es schien die Möglichkeit zu geben, den so wichtigen Match noch zu kehren. Doch wiederum dauerte nur rund anderthalb Minuten, da erhöhte Max Gerlach wieder auf 4:2. Der Topskorer der Ticino Rockets war mit drei Treffern der Mann, der diesen Match entschied. Eine halbe Minute nach Gerlachs 4:2 gelang Jason Fritsche gar das 5:2. Seinen dritten Treffer erzielte Gerlach dann ins von Justin Gianola bereits verlassene Tor zum 6:2. Doch der Match war schon vorher entschieden gewesen.

Zuviele Fehler

Was den Winterthurern in diesen entscheidenden Momenten fehlte, war die Ruhe. Man sah, sie wollten etwas zeigen, sie wollten kämpfen. Doch dabei unterliefen einfach zuviele Fehler. Vor dem 1:2 konnte der hinterste Winterthurer die Scheibe nicht kontrollieren, vor dem 2:4 bekamen sie zu dritt an der Mittellinie die Kontrolle nicht und vor dem 2:5 blockte Fritsche einen Schuss und konnte alleine wegziehen. Es war zu leicht, wie die Tessiner an diesem Abend zu ihren Toren kamen.

In andere Bahnen hätten die Winterthurer den Match auch mit einer besseren Offensivleistung lenken können. Im Startdrittel fehlte es noch am nötigen Zug aufs Tor. Den entwickelten sie dann vom mittleren Abschnitt an immer vehementer. Aber typisch für diesen Match war, wie Gerlach in der 34. Minute zum 3:1 kam: Kevin Bozon verwertete vor dem Tessiner Tor eine Grosschance nicht, im direkten Gegenzug traf Biasca. Luca Homberger, Dexter Dancs oder Ramon Diem hatten danach Chancen zum Anschlusstreffer, sie alle scheiterten am starken Goalie Dennis Saikkonen oder sie hatten Pech: Diem traf nach einem guten Angriff mit Wieser nur die Latte.

Besser aus der Defensive agieren

Gewiss: Der EHCW hatte auch gute Momente: Wie im Schlussdrittel das 2:3 angestrebt und schliesslich erzwungen wurde, verdient Respekt, doch wenn mal so etwas gelang, machte man es sich meist selber wieder kaputt.

Womöglich liegt es dem EHCW auch besser, wenn er aus der Defensive agieren kann und Räume vorfindet wie eben bei jenem 7:1 vor ein paar Wochen in Biasca oder dem 3:2-Erfolg vom letzten Samstag in Langenthal. Am Freitag versuchten die Winterthurer, das Spiel zu machen, dadurch kams zur umgekehrten Situation: Biasca konnte sich auf die Defensive beschränken und kontern und machte das ausgesprochen gut.

Am Sonntag nach Zug

Lange an der Niederlage herumstudieren können die Winterthurer nicht: Am Sonntag treten sie bei der EVZ Academy an, die die Platzierungsrunde mit einer 3:6-Niederlage in Sierre begonnen hat. Womöglich ists dann umgekehrt: Der EHCW könnte wie Biasca auch mal gegen ein Team gewinnen, gegen das er in dieser Saison lauter Niederlagen bezogen hat.