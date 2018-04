Jetzt dreht ein Neuer an der Kurbel

Es sieht nach einer typischen Win-win-Situation aus: Erich Schwaller, Besitzer und Geschäftsführer des gleichnamigen Velogeschäfts in Oberwinterthur, suchte für seine Filiale in Seuzach einen Nachfolger. Er fand ihn in der Person des Winterthurer Radballers Tobias Hofmann. «Ich bin mit seinen Eltern befreundet und wusste, dass er sich irgendwann selbstständig machen möchte», sagt der 70-Jährige. Er fragte den 25-Jährigen, ob er das Fahrradgeschäft mit Werkstatt an der Birch­strasse 2 übernehmen wolle. Hofmann ergriff die Chance und sagte Ja. «Ich will künftig etwas kürzer treten», sagt Schwaller. «Auch die Filiale in Effretikon haben wir Ende August 2017 anlässlich der Pensionierung meines Bruders aufgegeben.» In die Liegenschaft an der Rikonerstrasse 6 sei inzwischen ein Brockenhaus eingezogen. Dem Hauptgeschäft der E. Schwaller AG in Oberi, das seit über 50 Jahren besteht, wird Schwaller erhalten bleiben. Die beiden Angestellten des Velogeschäfts in Seuzach hätten problemlos eine neue Stelle gefunden, sagt der Geschäftsinhaber. «Velofachleute sind sehr gefragt.»

Eröffnung heute Dienstag

Tobias Hofmann kann den Start seines Fahrradgeschäfts in Seuzach, das er mit einem Angestellten führen wird, kaum erwarten. «Am Osterdienstag machen wir auf.» Für den Schritt in die Selbstständigkeit hat der Jungunternehmer die «Kurbeldreher AG Velo Seuzach» gegründet. «Kurbeldreher» – die Kurbel verbindet das Tretlager mit den Pedalen – habe früher sein privates Instagram-Konto geheissen, verrät der passionierte Radballer, der beim Zweitligisten ATB Winterthur spielt.

Rund 200 000 Franken hat der gelernte Zimmermann, der zuletzt in einem Bikeshop in Winterthur gearbeitet hat, in die Selbstständigkeit investiert. Seine Familie habe ihn beim Geschäftsvorhaben unterstützt. Für die Gründung der AG war ein Aktienkapital von 100 000 Franken nötig. Dazu habe er viele Fahrräder von seinem Vorgänger übernommen, sagt der frischgebackene Geschäftsinhaber.

Vom Kinder- bis zum Rennrad

Die Lage in Seuzach sei für ein Velogeschäft gut, sind sich der Vorgänger und sein Nachfolger einig. «Das Geschäft lief gleich gut wie das in Winterthur», sagt Schwaller. Im Unterschied zu Schwaller wird der Kurbeldreher in Seuzach aber keine Mofas mehr anbieten. «Unser Angebot reicht vom Alltags- und Kindervelo über das ideal abgestimmte E-Bike bis zum topausgerüsteten Rennrad», sagt Hofmann.

Eröffnungswochenende Velogeschäft Kurbeldreher mit Wurst, Brot und Getränken: 7. + 8. April von 9 bis 17 Uhr an der Birchstrasse 2 in Seuzach. Info: www.kurbeldreher.ch (Der Landbote)