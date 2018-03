Johnsson zwingt Rychenberg in die Knie

HCR-Trainer Rolf Kern hatte sich gewünscht, mit seinem Team einmal mit zwei, drei Toren in Führung zu gehen und so Titelverteidiger Wiler-Ersigen zum Nachdenken zu bringen. Zur Hälfte konnten seine Spieler diese Absicht erfüllen, ging Rychenberg doch in der dritten Minute durch einen bemerkenswerten Sturmlauf ihres Verteidigers Rasmus Sundstedt erstmals in der Halbfinalserie in Führung. Aus ihrer Komfortzone liessen sich die Berner dadurch freilich nicht locken, erst recht nicht nachdem Daniel Johnsson vier Minuten später mit einem präzisen Distanzschuss ausgeglichen hatte.

Die Führung hält nicht lange

Trotz dieses Rückschlags waren die Winterthurer voll im Spiel. Und sie waren auch wesentlich dafür verantwortlich, dass das Geschehen animierter, offener und dadurch hüben wie drüben chancenreicher war als noch in den beiden ersten Partien. Sie attackierten zuweilen früher, was ihnen zum einen die eine oder andere Möglichkeit einbrachte, zum anderen allerdings auch dem Gegner mehr Raum für seine schnellen Ballstafetten bot. Dass es bis zur ersten Pause beim 1:1 blieb, lag an der auf beiden Seiten zuweilen mangelnden Genauigkeit im Abschluss sowie an den erneut überzeugenden Torhütern Ruven Gruber und Nicolas Wolf.

Hatten die Berner im Startdrittel noch nur vergleichbar viele Chancen besessen, bekamen sie das Geschehen zu Beginn des Mitteldrittels unter Kontrolle. Sie bestimmten nun vermehrt die Gangart, da ihr Passspiel an Präzision gewann und daher nur noch selten Konter zuliess. Es brauchte freilich schon einen groben Schnitzer der Winterthurer, um den Favoriten in Führung zu bringen: Unbedrängt verlor der sonst starke Sämi Gutknecht in der 25. Minute den Ball beim eigenen Tor und brachte so Johnsson mutterseelenallein vor Gruber in Ab-schlussposition. Diese nutzte der routinierte Schwede kaltblütig aus.

Und nachdem Rychenbergs Captain Nils Conrad im Powerplay einen Volley Zentimeter neben das Tor der Berner gesetzt und so den Aus-gleich verpasst hatte, war es erneut Johnsson, der mit einem mehrfachen Airhook das 3:1 markierte. Nicht erst in dieser 2-gegen-1-Situation zeigte es sich, wie gefährlich es ist, gegen das konterstarke Wiler ein offeneres Spiel zu suchen, als Rychenberg dies in den ersten beiden Begegnungen getan hatte.

Antwort auf Rückstand schuldig geblieben

Die drei Tore des abschlussstarken Schweden brachten den Favoriten in jene komfortable Lage, die er so gerne vorfindet und so gut auszu-nutzen versteht. Rychenberg war fürs Schlussdrittel gezwungen, noch stärker zu öffnen. Und wie schon in den ersten beiden Begegnungen dauerte es nicht lange, bis Wiler die veränderte Situation zu seinen Gunsten nutzte. Dabei konnte es sich auch auf Fortuna verlassen: Beim 4:1 parierte Gruber den ersten Abschluss, doch der Ball fand zum Berner Stürmer zurück und hoppelte von dessen Stock unkontrolliert an Gruber vorbei. Und beim 6:1 prallte ein abgerutschter Schuss vom Pfosten via Gruber ins Tor.

Auch wenn der dritte Erfolg der Berner im dritten Halbfinalspiel am Ende um zwei, drei Tore zu deutlich ausfiel, ging er sicherlich in Ordnung. Rychenberg war es trotz offensiverer Ausrichtung ab dem Mitteldrittel nur noch selten gelungen, in der Offensive für Akzente zu sorgen. Gleichzeitig nutzte das Heimteam jene Räume weidlich aus, die ihm diese Spielweise bot. Und die Winterthurer fanden im Schlussdrittel auch keine passende Antwort auf den Zweitorerückstand nach vierzig Minuten. Nach der neuerlichen Niederlage und lediglich zwei erzielten Toren in 270 Minuten glauben wohl nur noch die grössten Optimisten im Lager des HCR an ein Vorrücken in den Superfinal vom 22. April. Als zu stabil präsentiert sich Wiler, als dass noch ein Comeback möglich scheint. Im zweiten Heimspiel geht es nun darum, das Heimpublikum mit einem starken Auftritt zu begeistern und den «Sweep» des Quali-fikationssiegers zu verhindern. Vielleicht ist dann ja auch der sichtlich angeschlagene Topskorer Fredrik Holtz wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Alles Weitere braucht derzeit nicht zu interessieren. (Der Landbote)