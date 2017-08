Junge Bühnentiere mit packender Präsenz

Der erste Samstag der Musikfestwochen läuft immer nach dem selben Muster ab: Auf dem Kirchplatz gibt’s am Nachmittag das Finale des Band-it, des Wettbewerbs für Jungmusiker. Danach geht es auf der Steinberggasse weiter mit arrivierteren Bands aus aller Welt.Wer aber an diesem Samstag um halb acht auf der Steibi steht, könnte sich fragen, ob nun das Band-it in eine Extrarunde gehe. Denn die drei Jungs, die sich gerade einspielen, sind knapp zwanzig. Sie heissen Ben Gregory, Frank Wright und Harris McMillan, stammen aus Südengland und sind zusammen Blaenavon – eine gemäss Selbstbezeichnung «progressive alternative Rockband», benannt nach einer walisischen Stadt.

Ohne Ansage, im fliessenden Übergang vom Soundcheck, legen sie los. Und spätestens jetzt dürften beim Publikum alle Schülerband-Vorurteile verflogen sein. Die Songs haben es in sich, sind reif, sowohl musikalisch als auch textlich. Wild bis majestätisch und stets melancholisch singen sie über Themen aus ihrem gerade noch durchlebten Teenager-Alltag – wie es ist, wegen seiner Gefühle jemandem ausgeliefert zu sein, über platonische Liebe oder über Selbstzweifel. Zu dritt füllen sie die Bühne, klassisch mit Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug ergänzt durch sphärische Synthie-Klänge.

«Viel Mist gebaut»

«Als nächstes kommt ein älterers Lied», sagt Ben Gregory nach dem zweiten Stück. Er macht Ansagen auf Deutsch und kann damit beim Publikum punkten. Es tönt zwar lustig, wenn eine solch junge Band von «älteren» Liedern spricht, aber Blaenavon schaut tatsächlich auf eine über fünfjährige Bandgeschichte zurück. Sie verfügen über ein Repertoire von etwa hundert Songs, doch ihr erstes Studioalbum erschien erst diesen April. Die drei Jungs wolltenzuerst die Schule abschliessen, danach kamen sie mit den neuen Freiheiten nicht klar und bauten, wie Gregory es ausdrückte, «viel Mist» – sprich: sie tranken viel und arbeiteten wenig. Doch nach diesem Durchhänger gelang es, ein vielseitiges Album fertigzustellen mit zwölf älteren und neueren Songs.

Obwohl die Albumsongs mit dem grössten Hit-Potential bereits in der ersten Konzerthälfte gespielt worden sind («Orthodox Man», «My Bark Is Your Bite»), kann sich das Konzert danach noch steigern. Grund dafür: die leidenschaftlichen Instrumentalparts in Songs wie «I Will Be the World». Hier springt Bassist Wright zum Schluss in Rockerpose auf den Verstärker, während der langhaarige Gregory dermassen durchdreht, dass ihm nach seinem Solo die Gitarre am Unterarm hängt, er fast das Gleichgewicht verliert und den Synthie umstösst.

Zukünftige Stars?

Diese packende Präsenz erklärt nebst der Qualität des neuen Albums, warum Blaenavon in England am Durchstarten ist, als Vorband unter anderem von alt-J und mit einer eigenen Tour. In einem BBC-Radio-Interview darauf angesprochen, sagte Gregory: «It feels ok, but we always want more.» Zu Talent gesellt sich Ehrgeiz. Und so erstaunt es nicht, dass es im Königreich längst Stimmen gibt, die Blaenavon eine ganz grosse Zukunft voraussagen.

Am Samstag zeigt sich aber, dass sie davon noch weit entfernt sind. Das Konzert ist zwar gut besucht und vielen ist die Faszination anzumerken, doch die vordersten zwanzig Meter, die Zone der Hardcore-Fans, ist am schlechtesten besetzt. Fans, die mitsingen und abgehen, lassen sich an zwei Händen abzählen.

Es ist vor allem eine Gruppe aus Langnau am Albis, welche nach dem Konzert begeistert den Kontakt mit den Musikern sucht. Einer von ihnen darf von Bassist Wright die Setlist als Souvenir entgegennehmen. Euphorisch und ein bisschen angetrunken sagt er: «Blaenavon ist eine der geilsten Bands ever. Wir gehen jetzt dann sogar nach Leeds. Auch wegen ihnen. Wir sind die ersten Blaenavon-Fans der Schweiz.» Möglich, dass sich in Zukunft noch viele dazugesellen werden – genügend Zeit bleibt den Briten auf jeden Fall. (Der Landbote)