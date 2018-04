Kann der Kunde das? Im Teststudio für Kochpakete

Es ist die Küche mit dem zweitbesten Blick in ganz Winterthur. Am Herd stehend, sieht man den Rebhang des Goldenbergs, unten erstreckt sich die Gleisharfe des Hauptbahnhofs. Noch besser als in der Lidl-Testküche ist der Blick aus dem Küchenfenster nur im Trendlokal Fritz Lambada, sieben Stockwerke höher.Aber das spielt auch gastronomisch in einer höheren Liga. Hier unten geht es um schmackhafte Alltagskost. Wer bei Lidl Schweiz ein Abo der Menu-Box löst, kriegt wöchentlich eine Kiste mit Zutaten für drei selbst gekochte Menüs zugeschickt. Innerhalb von 20 bis 40 Minuten sollen die Kunden diese mithilfe der beiliegenden Rezeptkärtchen nachkochen können.

Kein Gastroherd, bitte!

Damit das auch klappt, wird jedes Rezept einem Test unter Echtweltbedingungen unterzogen. Also keine Gastroprofis mit Gasherd und Konvektomat, sondern eine Amateurköchin oder ein ungeübter Koch, ein Einbauherd (Glaskeramik) und ein Ofen, wie er in jeder Schweizer Mietwohnung zu finden sein könnte.

«Wir fotografieren nur, was auch gekocht wurde. Notfalls kochen wir es nochmals.»



Joël, Rezeptentwickler

Jeden Mittwoch ist Testtag. Heute steht Kira am Herd. Die 22-Jährige studiert Englisch und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Jeder ihrer Handgriffe steht unter genauer Beobachtung: Koch Joël und Ernährungsberaterin Eva haben dieRezepte ausgetüftelt; jetzt wollen sie wissen, ob Kira sie auch umsetzen kann. Sie notieren alle Zeiten. Helfen werden sie Kira aber nicht, das wäre geschummelt.

Junge Leute ohne Nachnamen

Beide Rezeptentwickler sind unter dreissig und wollen nur beim Vornamen genannt werden. Damit passen sie perfekt in das kleine Winterthurer Team von Lidl. Elf Mitarbeiter tüfteln hier am Produkt Menu-Box, das ganze Stockwerk verströmt Start-up-Groove, allerdings mit der hochwertigen Einrichtung, die verrät, dass hier ein potentes Gross­unternehmen die Rechnungen zahlt. Das Duzen der Winterthurer Aussenstelle ist hingegen nichts Besonderes – bei Lidl Schweiz sind alle per Du, bis hinauf zum CEO Georg (Kröll).

Mit der Menu-Box will Lidl Schweiz neue Kundenschichten erschliessen. Es gibt sie mit Fleisch oder vegetarisch. 63 Franken kostet die vegetarische Zweierbox mit drei Menüs. Bis auf Basics wie Essig , Öl oder Salz ist alles drin, bis hin zu den Kräutern und Gewürzen, abgepackt in kleinen Tütchen. Frischprodukte werden mit einfachen Kühlelementen (Beutel voll gefrorenem Wasser) geschützt. Das funktionierte im Selbsttest der Redaktion gut, auch nach einem langen Arbeitstag kam alles frisch an. Wie viele Boxen Lidl ein halbes Jahr nach dem Start verkauft hat, will die Firma nicht verraten. Nur so viel: «Wir sind mit dem Start sehr zufrieden.»

«Alles echt» im Fotostudio

Im Teststudio riecht es nach Knoblauch. Kira hat gerade die Fettuccine mit Fleischbällchen fertig. Joël probiert, nickt und schnappt sich die Pfanne. Auf schwarzen Tellern drapiert er das Essen, garniert es mit frischen Kräutern und bringt es ins kleine Fotostudio in einer Nische hinter dem Tellerschrank. Dort wählt er eine blaue Kartonplatte als Untergrund, rückt die Teller zurecht und stellt ein Schälchen gerösteter Pinienkerne daneben. «Die sind im Paket drin», sagt er. «Generell schummeln wir nicht, wir fotografieren das, was gekocht wurde.» Okay, ein paar Kniffe sind erlaubt: Die Nudeln werden mit einer Mischung aus Wasser und Öl wieder glänzig gepinselt. Etwa hundert verschiedene Teller und bunte Tücher liegen im Regal bereit, der Requisitenfundus wird durch Brockenhausfunde ständig erweitert.

Kira entkernt derweil Mini-Peperoni, die sie mit Frischkäse füllt. Nach jedem Arbeitsschritt notiert sie die Zeit. Während die Schoten im Backofen garen, schneidet sie Zwiebeln für den Tomatenreis. Von fünf Gerichten, die wöchentlich entwickelt werden, sind drei vegetarisch. Als alles auf dem Tisch steht, zeigt die Uhr 30:58 Minuten an. Punktlandung! Bloss waren die Peperoni vor dem Reis fertig. Eva tauscht im Rezept die Arbeitsschritte.

Fünf Gerichte nacheinander zu kochen und zu fotografieren, verschlingt einen ganzen Arbeitstag, von acht bis halb fünf. «Danach sind wir ziemlich geschafft», sagt Eva. «Aber zumindest durch das ganze Probieren nicht mehr hungrig.» (Der Landbote)