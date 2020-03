Kantischüler mit Coronavirus infiziert

Bisher sind die Schulen im Kanton Zürich weitgehend vom Coronavirus verschont geblieben. Zwar wurde vor einer knappen Woche bekannt, dass sich in Hettlingen ein elfjähriger Primarschüler angesteckt hat, doch besuchte das Kind die Schule während der Ansteckungszeit nicht.

Nun aber verzeichnet auch die grösste Mittelschule im Kanton, die Kantonsschule Zürich Nord in Oerlikon, einen infizierten Schüler. «Wir bestätigen, dass es an der Kantonsschule Zürich Nord einen positiven Corona-Fall gibt», teilt Tatjana Stocker, Kommunikationsbeauftragte des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes macht das Amt keine weiteren Angaben zum Erkrankten. Antworten auf weitere Fragen zur Situation rund um die Schule stellte das Amt am Mittwochabend für Donnerstag in Aussicht.

Die Schule bleibt offen

Einige Angaben konnte Andreas Niklaus, Rektor der Kantonsschule Zürich Nord, aber schon am Mittwochabend machen. Eltern, Lehrpersonen und Mitschüler seien bereits über den Fall informiert worden, sagte er. Die Kantonsschule habe sich streng an die Vorgaben der Gesundheits- und der Bildungsdirektion gehalten, die für einen solchen Fall vorgesehen seien. Das bedeutet also: Der Jugendliche muss der Schule fernbleiben. Er befindet sich in Selbstquarantäne. Personen, die im gleichen Haushalt leben, müssen sich gemäss den Vorgaben ebenfalls während 5 Tagen in Selbstquarantäne begeben.

Auch Mitschüler und Lehrpersonen, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen nicht mehr an die Kanti. Hingegen können Personen, die mit dem erkrankten Schüler Kontakt hatten, sich aber gesund fühlen, weiterhin zur Schule. Der Unterricht laufe weiter, sagte Niklaus. Die Bildungsdirektion sieht gegenwärtig von generellen Schulschliessungen ab. Bei Kindern und Jugendlichen verlaufe die Krankheit im Normalfall harmlos, begründet sie dies auf ihrer Website. Im Gegensatz zur älteren Bevölkerung seien Jugendliche keine Risikogruppe. Deshalb wäre es kontraproduktiv, wenn alle Schüler nach Hause geschickt und dort womöglich von den Grosseltern betreut würden, während die Eltern zur Arbeit gingen.

Im Kanton Zürich sind bis am Mittwoch 59 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl ist somit seit Dienstag um neun Infizierte gestiegen, darunter ist auch ein einjähriger Bub. Bislang ist eine Person genesen.