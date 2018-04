Kapo bestätigt Ermittlungen

Im Fall der Bierdusche gegen Regierungsrat Mario Fehr (SP) hat sich die Kantonspolizei zu Wort gemeldet. Auf dem offiziellen Twitter-Account bestätigte sie am Sonntagmorgen, dass aufgrund eines Strafantrags in der Sache ermittelt worden war.

Fehr wurde am 13. Mai 2017 im Stadion Schützenwiese mit Bier überschüttet. Ein Strafantrag, wie er nach dem Vorfall eingereicht wurde, können nur geschädigte Personen stellen – also in diesem Fall offenbar Regierungsrat Fehr selber. «Das Ermitteln war korrekt», schreibt die Polizei auf Twitter weiter. Sie verwehrt sich damit auch gegenüber Behauptungen, sie habe «in Winterthur widerwillig ermittelt».

Mutter äussert sich

Das Online-Magazin «Republik» hatte Fehr vorgeworfen, er habe Druck auf die Polizei ausgeübt, um den Bierschütter ausfindig zu machen. Diesem sei dann ein «Friedensangebot» gemacht worden. Fehr selber kommentierte dies nicht. Laut der Sicherheitsdirektion sind «wesentliche Punkte» der Berichterstattung falsch.

Im «Sonntagsblick» äussert sich heute die Mutter des Bierschütters: Es ist die Thurgauer SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch, wie Fehr Mitglied der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Sie sagt, sie «bedauere» den Vorfall. (mpl)