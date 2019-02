Kaputte Strassen bereiten Kopfzerbrechen

Die Sanierung von Strassen ist eines der häufigsten Geschäfte an Gemeindeversammlungen in der Region. So wird zum Beispiel in der Weinländer Gemeinde Truttikon in ein paar Monaten ein Abschnitt der Basadingerstrasse für gut 100’000 Franken saniert. Im Jahr 2010 wurde diese Strasse mit einem einfachen Belag instand gesetzt, der aber schon sechs Jahre später erneut beschädigt war. Diese einfache Asphaltschicht soll nun durch einen beständigeren Belag ersetzt werden.

Was ist nun das Besondere am Truttiker Beispiel? «Da dies eine klare Unterhaltsarbeit ist, dürfen die Ausgaben als gebunden eingestuft werden und eine Genehmigung durch die Gemeindeversammlung ist nicht notwendig», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Die Truttiker Behörde sicherte sich beim Bezirksrat Andelfingen ab, der die Gebundenheit der Ausgabe bestätigte – und dazu einen Artikel des Gemeindegesetzes samt Kommentar zitierte.

Nur Unterhalt oder mehr?

Liest man als juristischer Laie diesen kommentierten Gesetzesartikel, stellt sich einem die Frage: Wieso wird dann in anderen Gemeinden so oft über Strassensanierungen an Gemeindeversammlungen abgestimmt? Im Gesetzeskommentar steht nämlich explizit, dass auch die Erneuerung des Strassenbelags und der Ersatz von Werkleitungen gebunden seien. Gebunden meint, dass solche Ausgaben an den früheren Beschluss zum Bau dieser Strasse gebunden sind. Wird eine Strasse gebaut, muss sie auch saniert werden. Die Ausgaben für den Strassenunterhalt sind durch den früheren Investitionsentscheid praktisch vorgegeben. Die Gemeindeversammlung dürfte also gar nicht mehr über solche Sanierungen abstimmen. Oder doch? Ob solche Ausgaben als gebunden gelten oder nicht, «ist im Einzelfall oftmals schwierig zu entscheiden», sagt Patrizia Kaufmann vom kantonalen Gemeindeamt. Sie bestätigt den Grundsatz, wonach der Beschluss zum Bau einer Strasse auch deren spätere Instandsetzung «auf einen zeitgemässen Standard» umfasst. Zudem bestehe, erklärt Kaufmann weiter, auch aufgrund des Strassengesetzes eine Unterhaltspflicht. Die entscheidende Frage bei einer Strassensanierung sei, was noch als blosser Unterhalt gelte und was schon darüber hinausgehe. Respektive, ob der Entscheidungsspielraum in dieser Frage erheblich sei.

«Ermessensfrage»

Das ist in etwa vergleichbar mit der Unterscheidung zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Arbeiten beim Gebäudeunterhalt. Wird zum Beispiel ein Badezimmer nur soweit saniert, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, handelt es sich um einen Werterhalt. Werden jedoch neu goldene Wasserhähne montiert und Marmorfliesen verlegt, wird der Wert des Badezimmers vermehrt. Im vorliegenden Fall von Truttikon spricht der Gemeinderat von einem neuartigen Belag mit einer längeren Lebensdauer. Laut Kaufmann wäre dies für sich allein genommen ein Element, das auf eine neue und somit nicht gebundene Ausgabe hinweisen könnte. Doch letztlich sei das eine Ermessensfrage, die der Gemeinderat im Einzelfall unter Einbezug aller Elemente beantworten müsse. «Wir können lediglich eine unverbindliche Einschätzung abgeben, weil wir nicht Rechtsmittelinstanz sind.» Kaufmann sagt aber, dass das Gemeindeamt immer wieder von Gemeinden kontaktiert werde wegen der Frage, ob Ausgaben als gebunden gelten.

«Die Gebundenheit von Ausgaben definieren wir so, dass diese für die Erfüllung des Zweckes weiterhin notwendig sind», sagt das kantonale Tiefbauamt. Der reine Ersatz eines Strassenbelags gehöre genauso dazu wie der Ersatz von Randsteinen oder der Entwässerung. Bei einem neuartigen Belag sei die Abgrenzung Interpretationssache. Entspreche dieser dem aktuellen Stand der Technik und koste nicht deutlich mehr, «ist er eine gebundene Ausgabe».

Es ist also eine Interpretationsfrage, ob eine Sanierung als gebunden gilt – saniert werden muss die Strasse aber sowieso.

