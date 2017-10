Kaum Rückenwind für geplante Abspaltung

Während sonst fast überall die Sonne scheint, klebt im 360-Einwohner-Dorf noch dichter Nebel. Das Weinländer Dorf Oerlingen wirkt an diesem Dienstagmorgen wie ausgestorben. Nur an der Bushaltestelle wartet knapp eine Handvoll Personen. Es dauert nicht lange, und drei von ihnen sind in eine Diskussion über die Einzelinitiative von Leo Mahler verwickelt: Das Dorf soll seiner Meinung nach nicht mehr zur ­Gemeinde Kleinandelfingen gehören, sondern der Gemeinde Marthalen zugeteilt werden.An der Bushaltestelle sind sich alle einig: Das Anliegen ist ihnen zwar nicht gänzlich unsym­pathisch, viel Kredit geben sie dem Vorstoss allerdings nicht. «Die Bürokratie, die solche Abklärungen auslösen würden, wäre enorm», sagt ein Mann. «Und der Ertrag wäre gering», stimmt ihm eine Frau zu.

Zudem sei der Steuerfuss in Marthalen höher als in Klein­andelfingen – aktuell sind es drei Prozentpunkte. Nur schon deshalb hätte das Projekt wenig Chancen, glauben sie.

Gesprächsthema im Bistro

In anderen Punkten aber stimmen sie Leo Mahler durchaus zu. Kleinandelfingen sei schon recht weit entfernt von Oerlingen. «Es ist schade, dass es keine direkte Busverbindung gibt», sagt eine der beiden Frauen. Die andere ­ergänzt scherzhaft: «Kleinandelfingen hat in unserem Dorf sowieso schon alles verkauft, etwa das Türmlihuus, warum sollen wir also nicht gleich zu Marthalen?» Auch im nahe gelegenen Bistro ist die Einzelinitiative ­Gesprächsthema. Verena Moser, eine der Betreiberinnen, musste sich schon gut gemeinte Sprüche anhören. «Soso», habe ein Handwerker aus Marthalen gesagt, «nun wollt ihr also zu uns.» Der Einzelinitiative gibt sie wenig Chancen. Sie hätten beobachtet, dass die Unterschriftensammlung harzig verlaufen sei. Der Zeitpunkt dafür sei derzeit auch ungünstig, sagt Maja Pfeiffer, die regelmässig im Bistro mitarbeitet. Denn die Badi in Oerlingen müsse nächstens saniert werden. Der Idee kann sie aber etwas abgewinnen: Sie sei eher nach Marthalen ausgerichtet. Ganz anders Verena Moser, die sich mit Kleinandelfingen verbunden fühlt, da sie dort in die Schule gegangen sei. Wohin also gehört Oerlingen? Für Initiant Leo Mahler ist die Antwort klar. Marthalen sei in vielerlei Hinsicht näher als Kleinandelfingen, sagt er. So fliesse das Abwasser nach Marthalen, der öffentliche Verkehr sei dorthin ausgerichtet, Feuerwehr und Schulhäuser seien näher. Auslöser für seinen Vorstoss ist die geplante Fusionsabstimmung im Weinland mit sechs ­Gemeinden. Für Oerlingen sieht er darin keine Vorteile, denn ­Anschlussverträge und Zweckverbände mit Marthalen wären weiter nötig. Damit verpuffe hier ein Hauptargument für einen ­Zusammenschluss.

Die Idee für eine Abspaltung hat Mahler allein entwickelt. Immerhin 26 Personen haben seine Einzelinitiative allerdings un­terzeichnet. Die Abstimmung ist am 29. November an der Gemeindeversammlung. Bei einem Ja würde der Gemeinderat verpflichtet, mit dem Gemeinderat Marthalen Vertragsverhandlungen über die Zukunft Oerlingens aufzunehmen. ()