Keine Freude am geplanten Radweg

Sicher, direkt und auf attraktiven Routen sollen sich Velofahrer im ganzen Kanton auf einem regionalen Radwegnetz bewegen können. Auch zwischen Wiesendangen und Bertschikon plant der Kanton den Bau eines neuen Radwegs. Das Vorprojekt enthält aber auch diverse Bauten und Veränderungen in den Dörfern selbst – und daran haben viele Einwohner keine Freude.

Während der öffentlichen Auflage bis Ende Mai erhielt die kantonale Baudirektion laut Medienstelle 15 Stellungnahmen und Einwendungen.

Das ist geplant

Für die Gesamtsumme von 4,17 Millionen Franken planen Kanton und Gemeinde einen neuen Rad- und Fussweg zwischen Wiesendangen und Bertschikon, der die Lücke im regionalen Radwegnetz schliessen soll. Mehr Sicherheit ist das Ziel ­– auch für Schulkinder. Im Zuge des Projekts sollen drei Bushaltestellen (eine in Wiesendangen Dorf und zwei in Bertschikon) behindertengerecht ausgebaut werden.

«Hier in Bertschikon ist es viel zu eng für Fahrzeuge, Fussgänger und Velos.»Anwohner in Bertschikon





Weiter ist in Wiesendangen an der Kreuzung Dorfstrasse/Stadtweg eine Linksabbiegerspur mit Schutzinsel und Strassenverbreiterung geplant. An der Kreuzung Dorfstrasse/Wybergstrasse sollen eine neue Fussgängerquerung, eine Linksabbiegerspur sowie ein neues Trottoir entlang der Wybergstrasse entstehen (siehe Grafik links).

Der Knoten Dorfstrasse/Bertschikonerstrasse wird neu gestaltet, damit der neue Radweg dort einmünden kann. Mittelinseln werden versetzt oder neu gebaut. In Bertschikon soll es ein neues Eingangstor geben (siehe Grafik rechts), wo der Radweg einmündet, sowie im Dorf ein Trottoir.

Doch was stört die Wiesendanger an diesem Projekt so? Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Kritikpunkte:

Die Lage des Radwegs: Kritisiert wird, dass der neue Veloweg entlang der bestehenden Hauptstrasse zwischen den beiden Dörfern entlang geführt werden soll. Damit endet der Radweg mit einer Querung am Dorfeingang von Bertschikon. Durch das Dorf hindurch teilen sich die Velos die Strasse dann mit den Autos. «Hier ist es viel zu eng dafür», sagt eine Bertschikerin. Für die Veloroute solle der Kanton besser die Flurstrasse teeren, die parallel zur Hauptstrasse zwischen den Feldern verläuft, so der allgemeine Tenor in Bertschikon. Kritik erntet die Route auch im Dorf Wiesendangen. Dort sind viele der Meinung, sie solle nicht über die Dorfstrasse geführt werden, weil dort schon genügend anderer Verkehr herrsche. Es seinicht sinnvoll, dort auch noch den regionalen Veloverkehr einzuleiten. Die verkehrsberuhigte Schulstrasse sei der bessere Weg. Im Projektbericht schreibt der Kanton, man habe für die Routenführung die «Bestvariante der Radwegstudie» von 2015 gewählt.

Der Fussgängerstreifen: Anwohner kritisieren vor allem die Lage der Fussgängerquerung: «Vorne im Dorfzentrum gibt es auch keinen Fussgängerstreifen und dort ist viel mehr los», sagt eine Anwohnerin. Für das neue Trottoir an der Wybergstrasse bräuchte es zudem Land vom jetzigen Gänsegehege. Die Kritik: Ein Trottoir gebe es schon auf der anderen Seite der Wybergstrasse. Der Landverbrauch: 4300 Quadratmeter Landwirtschaftsland, das als Fruchtfolgefläche ausgeschieden ist, würden insgesamt für das Projekt benötigt. «Zu viel», finden SVP und einige Einwohner. Der Kanton will den Verbrauch mit der Aufwertung von anderem Land kompensieren und den Grünstreifen zwischen Strasse und Radweg nur 75 Zentimeter breit machen anstatt der normalen 1,5 Meter. Für die Umbauten der Kreuzungen und Ortseingänge wäre nochmals relativ viel Land von Anstössern nötig und nicht ­allen gefällt es, ihren Garten verkleinern zu müssen.

Die Platzverhältnisse in Bertschikon: In Bertschikon soll die Veloroute durchs Dorf führen, ohne offiziellen Velostreifen. «Hier in Bertschikon ist es viel zu eng für Fahrzeuge, Fussgänger und Velos», ist der Tenor. «Gegen das Trottoir vor unserem Haus hätten wir eigentlich nichts», sagt eine Anwohnerin. «Aber das Gesamtpaket zählt für uns.» Und das sei einfach nicht ausgereift. Mit den Buspassagieren und den Velos entstünde eine viel grössere Gefahrenzone als bisher, sagt ein anderer Anwohner.

Die Kritiker müssen nun Geduld haben. Der Kanton wird die Rückmeldungen prüfen und «wenn sinnvoll» im Projekt berücksichtigen. Erst im Frühling 2019 soll die überarbeitete Version wieder aufliegen. (Der Landbote)