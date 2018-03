Keinen Weg zum Tor gefunden

Der Auftakt in die Halbfinalserie zwischen dem HC Rychenberg und dem SV Wiler-Ersigen bescherte dem Publikum ein so ganz anderes Spiel, als es im Viertelfinal die fünf Partien gegen Langnau gewesen waren. War das Geschehen gegen die Emmentaler von viel Tordrang und einer grossen Zahl aussichtsreicher Torchancen geprägt gewesen, überwogen diesmal auf beiden Seiten der geduldige Spielaufbau, die Kontrolle und die defensive Absicherung.

Besonders ausgeprägt war diese Marschrichtung der ersten Formationen zu sehen. Den Bernern schien es ab dem ersten Einsatz einzig darum zu gehen, Rychenbergs formstarke Linie um Captain Nils Conrad vom Ball fern zu halten, was in der ersten Minute zu hundert Prozent und später immer wieder gelang.

Taktisch und konzentriert

Dass beide Teams sehr taktisch und in der Abwehr sehr konzentriert zu Werke gingen, hatte zur Folge, dass das Publikum während der gesamten sechzig Minuten nur wenige prickelnde Torszenen zu sehen bekam. Ein Vordringen in die besten Abschlusspositionen war auf beiden Seiten sehr schwierig und die Weitschüsse blieben entweder in der Verteidigung hängen oder wurden eine sichere Beute der Torhüter. Wiler stellte eindrücklich unter Beweis, weshalb es in der Qualifikation defensiv die klare Nummer 1 gewesen war, und der HCR, dass er in den Playoffs hinten stabil geworden ist.

Wiler entscheidet die Partie kurz vor Schluss

Das Spiel lebte in erster Linie von der Spannung und der grossen taktischen Reife beider Mannschaften. In der Schlussphase wurde den Winterthurern dann aber zum Verhängnis, dass sie in der 18. Minute mit 0:1 ins Rückstand geraten waren und diesen bis drei Minuten vor Schluss nicht hatten wettmachen können. Die besten Chancen hatten Michel Wöcke in der 28. sowie Mikko Hautaniemi, Moritz Schaub und Pascal Kern in der 33. Minute ausgelassen. Das Team von Rolf Kern sah sich gezwungen, mehr Risiko einzugehen und den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler zu ersetzen, und erarbeitete sich so zwei gute Ausgleichschancen. Kurz darauf antwortete Wiler allerdings mit den entscheidenden zwei Toren. (Der Landbote)