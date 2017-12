Kiesweg entschärft S-Kurve

Sie ist etwa 800 Meter lang und fast schnurgerade. Wem die Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde egal ist, der könnte auf der Kantonsstrasse westlich von Berg am Irchel also richtig Gas geben. Doch am Ende der geraden Strecke liegt beim Weiler Talcher eine S-Kurve. Und genau da führt ein Wanderweg über die Strasse. Auch Reiter und Kühe des nahen Bauernhofs queren dort oft die Strasse.

«Querungen!» hat deshalb die Kantonspolizei vor der Kurve signalisieren lassen. Doch die Tafel genügt den Anwohnern und dem Gemeinderat von Berg am Irchel ganz und gar nicht – sie fordern seit Längerem, aber vergeblich Tempo 60 statt 80 («Landbote» vom 19. Dezember 2016). Denn in der unübersichtlichen Kurve sei das Überqueren der Strasse besonders gefährlich.

S-Kurve und Wanderweg. (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken.)

«Teilweise entschärft»

Bereits vor über einem Jahr kündigte der Gemeinderat von Berg am Irchel an, dass er auf der Nordseite der S-Kurve einen Weg aus Kies oder Holzschnitzeln bauen wolle. So müssten Wanderer und Reiter nicht mehr auf die Strasse ausweichen, womit die «gefährliche Situation wenigstens teilweise entschärft» werden könne. Und das ist nun geschehen. Er habe, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, in Absprache mit den Landeigentümern einen Wanderweg aus Kies für den Langsamverkehr erstellt. Die ersten Rückmeldungen seien positiv. «Die langsamen Verkehrsteilnehmer fühlen sich dort nun bedeutend sicherer.» Der Weg könne auch von den Reitern benutzt werden. Diese nutzen ihn, um vom Stall Ebersberg zum Irchel zu gelangen, wo es eine Galoppstrecke gibt.

Weitere Bewilligung nötig

Nachdem der «Landbote» die Mitteilung des Gemeinderates zum Kiesweg gelesen hatte, fragte er, wie in solchen Fällen üblich, bei der Medienstelle der kantonalen Baudirektion nach. Denn der Weg befindet sich in der Landwirtschaftszone, wo der Kanton zuständig ist. Doch die Anfrage führte dazu, dass der Kanton feststellte, dass nicht alle benötigten Bewilligungen für den Weg eingeholt worden sind. «Das kantonale Tiefbauamt wurde bei der Erstellung des Kieswegs einbezogen, nicht jedoch die Fachstelle Landschaft des Amts für Raumentwicklung», schreibt Baudirektion-Sprecher Thomas Maag. Diese sei zuständig für die Bewilligung von Bauten in der Landwirtschaftszone. «Die Baudirektion hat die Gemeinde aufgefordert, ein nachträgliches Baugesuch einzureichen.»

Schaut man auf den einschlägigen Landkarten des Kantons nach, so liegt das Gebiet mit dem neuen Kiesweg im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN). Auch hat der Boden dort sogenannte Lebensraum-Potenziale. Konkret ist dort das Potenzial für Magerwiesen hoch bis sehr hoch. Weiter ist das Gebiet Teil des Trockenstandorts Ebersberg-Süd, ein Landschaftsschutzobjekt mit vielen seltenen und geschützten Pflanzen. Wohl damit zusammenhängend ist es ein kantonales Fördergebiet für den ökologischen Ausgleich. Es wird sich also zeigen, wie der Kanton diese Naturschutzinteressen gewichten wird gegenüber dem Interesse der Bevölkerung nach mehr Verkehrssicherheit.

(Der Landbote)