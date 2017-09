Kinderärzte: Zu wenig oder genug?

Kommt ein Kind zur Welt, sollte es im ersten Monat zur ersten Vorsorgeuntersuchung und dann im Verlauf des ersten Lebensjahres zu weiteren fünf Untersuchungen. Das heisst, es braucht eigentlich ab Tag Eins einen Arzt. Wie viele junge Mütter berichten, ist es derzeit aber schwierig, in Winterthur einen Termin bei einem Kinderarzt zu bekommen. Bis zu fünf erfolglose Telefonanrufe – das tönt nicht nach einer Katastrophe, aber es tönt auch nicht so, als gäbe es in den Winterthurer Kinderarztpraxen genügend freie Plätze für Neugeborene.

Ausnahmen für Neugeborene

In Winterthur arbeiten derzeit 27 Kinderärzte in 15 Praxen. Auf Nachfrage bestätigen mehrere von ihnen, sie hätten momentan einen Aufnahmestopp. Dabei machen sie Ausnahmen für Neugeborene. Das heisst, Eltern, die mit ihren Kindern den Arzt wechseln möchten, erhalten eine Absage.

Ralf von der Heiden, Kinderarzt in einer Gemeinschaftspraxis, mag trotzdem gar nicht von einem Kinderarztmangel sprechen. Er organisiert den pädiatrischen Notfalldienst der Winterthurer Kinderärzte. «Es gibt aktuell keinen Mangel in Winterthur», sagt von der Heiden. «Unter den Winterthurer Kinderärzten haben wir die Abmachung, dass der diensthabende Arzt die neugeborenen Kinder aufnimmt, die in den ersten vier Wochen keine Praxis gefunden haben.»

Gemeinsam mit den Eltern entscheide dieser Arzt, ob er das Neugeborene als Patient behalten kann oder nicht. «Dass Eltern, die erst gerade ein Kind bekommen haben, Schwierigkeiten haben, einen Arzt für die Erstkontrolle zu finden, ist für mich deshalb nicht nachvollziehbar», sagt von der Heiden. Er räumt aber ein: «Natürlich kann es sein, dass es nicht der Kinderarzt respektive die Kinderärztin ihrer Wahl ist.»

Dass es keinen Mangel gebe, liege auch daran, dass es Eltern gebe, die nicht auf einer kinderärztlichen Betreuung bestehen und mit ihrem Kind zu einem Hausarzt gehen. Das sei problemlos möglich. «Bei entsprechender Fortbildung kann auch der Hausarzt Kinder und Jugendliche gut betreuen», sagt von der Heiden.

Fakt sei zudem, dass die Anzahl Kinderärzte, die in Praxen in Winterthur arbeiten, in den letzten Jahren gestiegen sei. «Mit einer Ausnahme sind alle frei gewordenen Kinderarztpraxen von jungen Ärzten übernommen worden.»

Mangel schweizweit

Ganz anders tönt es, wenn man mit der Präsidentin des Verbands Kinderärzte Schweiz Heidi Zinggeler Fuhrer spricht. «Der Kinderärztemangel ist schweizweit ein Thema», sagt sie. Sie selber nimmt noch Geschwisterkinder und vereinzelt Neugeborene neuer Familien auf, aber grundsätzlich keine Kinder, die von einem anderen Kinderarzt zu ihr wechseln möchten. «Ich muss die Aufnahme regulieren, um auch weiterhin meinen bereits aufgenommenen Patienten gerecht werden zu können», sagt sie. Gewisse Zeitfenster am Abend hat sie für die Einmonatsvorsorgeuntersuchung reserviert. Sind diese Fenster besetzt, nehme sie keine zusätzlichen Neugeborenen mehr auf.

Prävention ist wichtig

Laut Zinggeler Fuhrer muss der Beruf des Kinderarzt attraktiver gemacht werden. «Es braucht gute Lösungen für Notfalldienste, eine adäquate Abgeltung im Vergleich zu Spezialisten, bezüglich Zulassung, einen geringen administrativen Aufwand und gute langfristige Perspektiven», sagt sie. Es gehe zudem darum, verständlich zu machen, dass Vorsorgeuntersuchungen durch einen Kinderarzt sehr entscheidend sein können, um mögliche Erkrankungen im Erwachsenenalter zu verhindern. «Ich kann zum Beispiel vermitteln, wie wichtig gesundes Essen und Bewegung sind», sagt Zinggeler Fuhrer. So vergrössert sich die Chance der Kinder, als Erwachsene nicht dick zu werden und Herzkreislaufprobleme zu kriegen.

Dass es einen Mangel gibt, diese Haltung vertritt man auch bei Swiss Medi Kids. Die Kinder-Permanence in den Archhöfen gibt es seit zwei Jahren. «Die Schweiz bildet derzeit eindeutig nicht genügend Kinderärztinnen und -ärzte aus, um den Bedarf gut abdecken zu können», sagt Mediensprecherin Ladina Flury. Sie kritisiert, der Kinderarztmangel spitze sich immer mehr zu, weil viele Kinderärzte bald pensioniert würden und die jungen Kinderärzte oft nur in Teilzeitpensen zur Verfügung stünden.

Permanence für Notfälle

Swiss Medi Kids ist als Aktiengesellschaft organisiert und betreibt zwei weitere Standorte in Zürich und in Luzern. Eigentlich ist die Permanence auf Notfälle spezialisiert. Den Eltern, die keinen Kinderarzt mehr finden, biete man die Grundversorgung aber auch an, sagt Flury. «Wir nehmen auch noch neue Patienten auf. Dies im Gegensatz zu vielen Praxen, bei denen ein Aufnahmestopp gilt.» Die Grundversorgung betrage allerdings nicht mehr als 10 Prozent der Gesamtleistung der Permanence. Sie ist 365 Tage im Jahr von 10 bis 22 Uhr geöffnet, dafür sind ein Arzt im Vollzeitpensum und weitere Ärzte teilzeit (insgesamt 220 Prozent) angestellt. Auf den Winter hin stocke man die Prozente wieder auf. (Der Landbote)