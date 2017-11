Klinik Aadorf schliesst möglicherweise doch nicht

Der Entscheid über die mögliche Schliessung der Privatklinik Aadorf der Di-Gallo-Gruppe verzögert sich. Wie aus einer heute verschickten Medienmitteilung zu lesen ist, soll dieser erst im Laufe des Monats Dezember fallen.

Grund dafür ist das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren. In diesem konnten die 122 Mitarbeitenden der Klinik Vorschläge machen, wie Entlassungen verhindert oder zumindest abgemildert werden könnten. Zwei der eingereichten Vorschläge möchte der Verwaltungsrat nun genauer prüfen und hat darum die Konsultationsfrist bis zum 8. Dezember verlängert.

Bei den zu prüfenden Vorschlägen geht es zum einen um ein mögliches Management-Buyout, also eine Unternehmensübernahme, bei der im Fall Aadorf die Geschäftsleitung oder ein Teil davon die Mehrheit des Kapitals von den bisherigen Eigentümern erwirbt. Dieser Vorschlag kam von einem Teil der leitenden Mitarbeitern, wie der Medienbeauftragte Jörg Denzler sagt.

Zum anderen möchte der Verwaltungsrat die Möglichkeit einer Übernahme durch einen privaten Investor genauer untersuchen. «Es gibt einen privaten Investor, der Interesse signalisiert hat», sagt Denzler. Genauere Angaben könne er im Moment aber nicht machen. Auch darüber, wie wahrscheinlich einer dieser Vorschläge die Schliessung der Klinik verhindern kann, will er keine Auskunft geben.

Die Mitarbeitenden wurden am Montagmorgen über die Vorschläge informiert, sie hätten die Informationen zur Kenntnis genommen. Denzler ist sich der schwierigen Situation der Mitarbeitenden bewusst. «Wir wollen aber keine falschen Hoffnungen wecken», sagt er, «es sind lediglich Vorschläge, die genauer geprüft werden müssen.»

Gerichtsstreit und Sanierung

Die Meldung Anfang November über die mögliche Schliessung der Privatklinik kam überraschend («Landbote» vom 2. und 3. November). Ein Grund für den Entscheid war die Unsicherheit, welche Rolle die Klinik in der revidierten Spitalliste des Kantons Thurgau spielen würde. Ist eine Klinik in dieser Liste vermerkt, dürfen die Behandlungskosten dem Wohnkanton des Patienten sowie dessen Grundversicherung in Rechnung gestellt werden.

Davon machten viele Zürcherinnen und Zürcher Gebrauch. Zu viele, wie das Bundesverwaltungsgericht Ende 2015 befand und eine Obergrenze einführte. Künftig würden nur noch die Kosten von maximal vier allgemein versicherten Patienten übernommen. Die Klinik hat Platz für 60 Patienten. Die übrigen 56 Betten müssten mit Privatversicherten gefüllt werden.

Zum anderen müsste das Klinikgebäude dringend saniert oder gleich ein Neubau geplant werden. Die Kosten dafür würden um die 20 Millionen Franken betragen, was nicht finanzierbar sei, sagte Denzler. Unter diesen Gesichtspunkten bestehe keine Aussicht auf eine nachhaltige Lösung, hiess es in der Medienmitteilung.

So oder so verschiebt sich mit der Verlängerung des Konsultationsverfahrens der mögliche Schliessungstermin der Privatklinik um einen Monat von Ende Februar auf Ende März 2018. (Der Landbote)