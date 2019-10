Kloten siegt erst im Penaltyschiessen

Unter dem Strich steht: Kloten hat nach sechs Heimniederlagen in Wettbewerbsspielen wieder einmal gewonnen. Das ist neben der ausserordentlich guten Leistung von Goalie Dominic Nyffeler das Einzige, was gestern positiv war. Der EHC ist mit diesen zwei Punkten sogar auf den 2. Platz vorgestossen – zumindest bis heute Abend. Thurgau - Ajoie heisst das Spitzenspiel, die Thurgauer liegen einen Punkt hinter, Ajoie drei vor Kloten.

Dass die Garderobe der Klotener Mannschaft nach dem ersten Heimsieg seit dem 1. Februar (der mit dem 4:3 gegen Thurgau ebenfalls einer nach Penaltyschiessen war) sehr lange geschlossen blieb, bestätigt den Eindruck, den man von aussen hatte. Die Leistung war zu wenig gut gewesen. Natürlich haben die Rockets nichts mehr mit der Mannschaft gemeinsam, der es in der vergangenen Saison auch in zwei Anläufen nicht gelang, in Kloten ein Tor zu schiessen. Und natürlich sieht die Schussbilanz von 51:22 nach 65 Minuten toll aus, sie scheint von der Überlegenheit Klotens zu zeugen. Doch sie verheimlicht, dass die Gäste die besseren Chancen hatten, aber zu oft das leere Tor nicht trafen. Aber dieser Wert gaukelt eine falsche Tatsache vor. Die vielen Schüsse Klotens waren nicht gut genug. Zu oft kreisten die Spieler in den Ecken, viel zu selten war einer vor des Gegners Tor postiert. Und zu schlecht war die Qualität mit der Scheibe. Die Pässe waren schlecht, die Annahmen waren schlecht, das Tempo stimmte nicht.

Die Konsequenz fehlt

Vor allem: Der Zug auf das gegnerische Tor war nicht vorhanden. Abdrehen statt Richtung Tessiner Tor fahren, den Puck noch einmal Richtung Stockschaufel eines Kameraden spielen (was dann ohnehin misslang), statt selber zu schiessen. Das, was die Klotener zeigten, hatte wenig mit konsequentem Eishockey gemeinsam. Und sie musste eines einsehen: Die Gegner waren im Powerplay besser. Nicht nur ein wenig, sondern deutlich. Die Rockets erzielten beide Tore in Überzahl. Kloten liess vier Gelegenheiten verstreichen. Einmal gelang sogar während 41 Sekunden in doppelter Überzahl gerade mal ein Schüsschen aufs Tor.

Und kaum waren die Tessiner wieder zu viert, hätten sie beinahe ein Goal in Unterzahl erzielt. Dominic Nyffeler im Klotener Tor war wie schon am Samstag in Olten der Matchwinner. Mit zwei ganz grossen Paraden im Mitteldrittel, mit weiteren später. Bis ins Penaltyschiessen. Da musste er sich nur von Nando Eggenberger bezwingen lassen. Für Kloten trafen Faille und Figren.

Glaube an den Sieg sieht anders aus: Dominic Forget zwischen zwei Einsätzen gegen die Biasca Ticino Rockets. Bild: Christian Merz

Forget unter Zugzwang

Es gibt einige Spieler in Kloten, die nach sieben Partien so langsam unter Zugzwang geraten. Dominic Forget ist einer davon. Er ist geholt worden, um Tore zu erzielen, seit ein paar Partien darf er auf seiner Lieblingsposition Center spielen. Aber auch er hat den direkten Weg zum Tor nicht gefunden. Sein Penaltyversuch setzte den Schlusspunkt hinter einen wenig gelungenen Abend des 38-Jährigen. Forget ist nicht der Einzige. Jeffrey Füglister leistet sich viel zu viele Undiszipliniertheiten und Nachlässigkeiten. Von der gesamten Offensivabteilung muss viel mehr kommen. Die Frage ist auch, ob Faille mit den Flügeln Lehmann und Knellwolf gut ergänzt ist.Lehmann hatte einen starken Saisonstart, gestern war er ohne Tempo, Durchsetzungskraft und Torhunger.

Zum ersten Mal in dieser Saison sah sich Coach Per Hanberg gezwungen, fürs letzte Drittel Umstellungen vorzunehmen. Er reduzierte zwischendurch auf drei Linien, auch, weil Romano Lemm verletzt ausfiel. Und in der Not tauchte Steve Kellenberger plötzlich als Flügel auf. Als im Mitteldrittel er und Fabian Ganz innerhalb von 88 Sekunden aus dem 0:1 ein 2:1 gemacht hatten, schien Kloten auf gutem Weg. Es verliess ihn jedoch nur allzu bald schon wieder.

Klotens Coach Per Hanberg muss das eine oder andere Mal laut werden. Bild: Christian Merz

Auch der Leader hatte Mühe

Am vergangenen Freitag hatte sich mancher über den Punktverlust gefreut, den Leader Ajoie im Heimspiel erlitten hatte. Bei einem 3:2 nach Verlängerung gaben die Pruntruter ihren ersten Zähler ab. Der Gegner dort hiess: Biasca Ticino Rockets. Auch in der alten Eishalle hatten die Tessiner mit ihrem Kontereishockey im Schlussabschnitt noch ein 2:2 herausgeholt.