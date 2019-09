Knapp am Podest vorbeigekocht

Den sechs Herren in Weiss wird es langsam warm unter der hohen Kochmütze, denn in 15 Minuten ist Abgabeschluss des ersten Gerichts. Ausgerechnet in dieser heissen Phase hält man Gabriel Heintjes ein Mikrofon unter die Nase. Wie hoch denn sein Stresspegel sei? Ruhig erwidert der Embracher: «Angespannt.» In wenigen Minuten müssen die Finalisten jeweils fünf Teller des ersten Gerichts aus Schlachtfleisch abliefern. An den Arbeitsplätzen blubbert, surrt und bruzelt es. Qualm und Dampf steigen auf. Rosmaringeruch kitzelt in der Nase. Der Sekundenzeiger nähert sich der Zwölf.

Ausdauernde Flamme

Tobia Ciarulli, Teammanager der Schweizer Koch Nationalmannschaften und die anderen Mitglieder der Jury tuscheln hinter vorgehaltener Hand, einige machen sich Notizen. Man achtet auf Arbeitstechnik, Sicherheit und Hygiene. Man könnte sagen, auf das «Wie». Doch auch das «Was» wird am Schluss über den Sieg entscheiden. Aber eben. Alle sechs Finalisten gehören zu den Grossen der Schweizer Nachwuchskochszene. Mit ihrem hochwertigen Dossier überzeugte jeder einzelne von ihnen bereits die Jury. «Ich ziehe den Hut. Das Level ist hoch. Dazu braucht es Feuer. Kein Strohfeuer, sondern eine ausdauernde Flamme», sagt Jurypräsidentin Doris Vögeli.

Gegen 15 Uhr nimmt man den Köchen die Bluse ab und steckt diese in die Reinigung. An ihr kleben neben Sauce und Fett, auch der Schweiss der Gladiatoren. Bei der Rangverkündigung in wenigen Stunden wird sie wieder weiss wie Schnee sein. Denn dann treffen sich die Finalisten, die Fans und die Fachwelt im Trafo Baden. Hier setzt sich dann das Thema Feuer fort. Kerzen brennen, Feuerschalen flackern. Und als der Embracher Gabriel Heintjes dem Moderator Sven Epiney von seiner Zanderrolle mit Petersilien-Kerbel-Dill Pulver, Zander-Prawn-Praliné, Peperonata, Zitronencrunching, Zucchinimuffin, Schweinelende, Safran-Kartoffelflan, Schalottenconfit, Kartoffelchipsringe, Karotte im Sanddornmantel, BBQ Chutney aus fermentierten Aprikosen und, und, und… erzählt, schlucken die rund 200 Menschen im Saal.

Als Störkoch unterwegs

Während die Mitbewerber in den besten Häusern der Schweiz kochen, ist der Gabriel Heintjes als Störkoch mit seinem eigenen Unternehmen «Dinner by Heintjes» unterwegs. «Am besten kommt es wenn man die Anzahl der Gäste mitteilt und mir dann Vertrauen schenkt», erklärt der 26-Jährige. Hört man das Urteil der Jurypräsidentin Doris Vögeli, so sollte man das auch problemlos so machen können. Sie sagt: «Gabriel war fokussiert, geschickt und kreativ. Bei aller Hektik verlor er nie den roten Faden.»

Auf das Siegertreppchen schaffte er es zwar nicht, aber mit frischen Ideen und neuen Kontakten aus der Berufswelt macht er sich kurz vor Mitternacht auf den Heimweg. Doch zuvor zieht er noch Bilanz. «Schnell bin ich in den Tunnel gekommen, habe meinen Fokus gefunden und rundherum alles ausgeblendet», sagt er. Dass er es nicht aufs Treppchen geschafft hat, sieht er gelassen. «Es war wohl knapp, alle Mitbewerber waren erstklassig, entschieden hat das Zielfoto», sagt er. Erst vor zwei Tagen nahm Gabriel Heintjes beim Marmite Youngster Kategorie Pâtisserie teil und Mitte Oktober vertritt er bei der Barilla Pasta World Championship 2019 die Schweiz gegen 14 Nationen. Er sagt: «Ich will etwas wagen und besser werden.» Und vor allem möchte er jetzt nur noch eines: Schlafen.