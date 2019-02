Knellwolf sorgt für den gerechten Lohn

Wieder Verlängerung. Wie schon im letzten Playoff-Match (der Spiel 7 in der Ligaqualifikation gegen die SCRJ Lakers war). Aber dieses Mal keine grosse Trauer nach einem Gegentor. Sondern die grosse Freude. Obwohl Kloten ein 2:0 verspielt hatte, siegte der «Aussenseiter» in Langenthal noch 3:2. Keiner der Stars schoss das Goal, sondern ein «Kleiner», im wahrsten Sinne des Wortes. Ramon Knellwolf ist nur 1,68 m gross, im Juni wird er erst 21 Jahre alt. Er hatte nicht seinen besten Abend gestern. Aber als es wichtig war, war er bereit. Kloten war in der Verlängerung eher mehr unter Druck als die Langenthaler. Doch dann kam der Moment, in dem die vierte Linie mit Thibaut Monnet, Knellwolf und Lehmann für Entlastung sorgte. Ein Schuss von der blauen Linie konnten die Langenthaler Defensive und Goalie Wüthrich nicht behändigen. Knellwolf zeigte sich mutig und zauberte die Scheibe beinahe vom Nullwinkel ins Tor. Gespielt waren 69:11 Minuten. Und die Klotener konnten doch noch jubeln in einem Match, der für sie plötzlich eng geworden war.

Wie war der EHC doch gut gestartet in diesen Playoff-Auftakt.Eine Sekunde nach Ablauf des ersten Powerplays traf Füglister zum 1:0. Gespielt waren 156 Sekunden. Als Fabian Sutter das 2:0 erzielte, hatten zwei «Sorgenkinder», die seit dem Januar unter den Erwartungen geblieben waren, gezeigt, dass sie fürs Playoff bereit waren. Kloten hatte den Match im Griff, spielte bis zu 30. Minute perfekt - mit einer ganz wichtigen Ausnahme: Die vielen guten Chancen, die sich dem EHC eröffneten, blieben alle ungenützt. Oder ein Treffer (von Monnet zum 3:1) wurde wegen einer Kickbewegung nicht gegeben. Sogar zwei Minuten in doppelter Unterzahl überstand das Team, führte nach 40 Minuten noch immer ohne Gegentreffer. Aber hatte halt immer noch erst zwei Tore geschossen. Das war zu wenig. Das hätte reichen können in einem Heimspiel. Aber nicht im Schoren.

Kloten bleibt stabil

Der erste Treffer der Langenthaler war ein abgelenkter Schuss. Danach hatte Obrist zwei hervorragende Möglichkeiten, es folgte Monnets nicht gegebenes Tor - und eine weitere Strafe gegen Kloten, die für viele überraschend ausgesprochen wurde. Das letzte Powerplay in den 60 Minuten nützte Langenthal durch Brent Kelly. Auch Kloten hatte noch eine Überzahlmöglichkeit. Aber das Spiel mit einem Mann mehr war auch gestern nicht zwingend. Dafür war Ramon Knellwolf im richtigen Moment mutig genug, einen Schuss zu versuchen.

Der Sieg Klotens war deshalb verdient, weil sich die Mannschaft durch die vielen Unwägbarkeiten auf fremdem Eis nicht aus der Ruhe bringen liess. Sie zog ihr perfektes Spiel nicht durch, aber sie liess sich nicht ganz aus dem Tritt bringen.

Harte Attacke ungeahndet

Trainer André Rötheli musste schon früh mit nur noch sechs Verteidigern auskommen. Nicholas Steiner wurde, kaum hatte Langenthals Coach Per Hanberg seine Mannen im Timeout zu mehr physischem Spiel angehalten, von Philipp Rytz mit einem Check aufs Eis geknallt, der in keinem Reglement als korrekte Aktion geführt ist. Die beiden Schiedsrichter sahen nichts. Das passte zum Auftritt der Referees. Kloten setzte gestern zwei der Winterthurer Verstärkungen ein. Uinter Guerra in der Verteidigung, Tim Wieser in der Offensive. Guerra erhielt vor Bircher, Weber und Seydoux den Vortritt.

Der Klotener Erfolg war der einzige Auswärtssieg zum Viertelfinalstart. Sonst wurde der Freitagabend zu einem der Favoriten. Kloten hat sich mit diesem Erfolg immerhin in die Spur gebracht, die Leistung war deutlich besser als in der Woche zuvor. Am Sonntag geht es weiter.

(Zürcher Regionalzeitungen)