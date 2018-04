Knöpfe, Keramik und viel Kurioses

Auf der Karte über die archäologischen Zonen im Kanton Zürich gibt es viele rosa schraffierte Flächen. Kein Wunder kommen bei Bauarbeiten immer wieder Fundstücke aus vergangener Zeit ans Tageslicht.

Jedes Jahr veröffentlicht die Kantonsarchäologie die Kurzberichte zu ihren Projekten in den Gemeinden. Kürzlich sind die Berichte 2017 publiziert worden. Das Dokument umfasst gut 40 Seiten. Und immer wieder ist darin von ehrenamtlichen Mitarbeitern die Rede. Dabei handle es sich «durchwegs um archäologieinteressierte Laien», sagt Baudirektionssprecher Markus Pfanner. Ihre wichtigste Aufgabe ist es zum Beispiel, in den ihnen zugewiesenen Gebieten «nach unbekannten archäologischen Fundstellen zu suchen» oder Neues zu bekannten Fundstellen herauszufinden. Dabei melden sie gemachte Funde den Kantonsarchäologen, mit denen sie in ständigem Austausch stehen. Auch gibt es mehrmals pro Jahr Weiterbildungskurse für die Ehrenamtlichen.

Römische Gutshöfe

Wurden Projekte auch schon nicht veröffentlicht, aus Furcht vor Raubgrabungen? «Nein», sagt Pfanner. In den Kurzberichten würden alle Ereignisse eines Jahres zusammengestellt.

Die Berichte 2017 sind zwar in teils wenig verständlicher Fachsprache verfasst. Dennoch findet der Leser darin viele interessante Gegenstände, die im letzten Jahr in den Gemeinden der Region gefunden worden sind. In Benken zum Beispiel wurde eine keltische Potinmünze gefunden – Potin ist eine Bronzelegierung mit einem hohen Anteil Zinn. In den Kurzberichten zu Benken sind aber auch zwei Rappen von 1850, ein Wallfahrtsanhänger, Hufeisenfragmente oder ein Stück Hirschgeweih aus der Bronzezeit aufgeführt. In der Nachbargemeinde Dachsen wurden ein Siegelstempel mit den Initialen «IR» oder ein Fingerhut gefunden. Zudem wird in der Gemeinde am Rhein ein römischer Gutshof vermutet. In Oberwil bei Dägerlen meldete ein Mann aus Henggart den Fund zahlreicher Ziegel auf einem Feld. Es waren dies römische Ziegel, gefunden wurden zudem Tuffsteine, Heizkacheln und Marmorstücke. Es handelte sich dabei um eine bereits bekannte Fundstelle eines römischen Gutshofs. In den 1970er-Jahren wurden «beim Pflügen auf den Feldern noch Mauern beobachtet», schreibt die Kantonsarchäologie. In Elgg stiessen die Archäologen bei einer Baubegleitung unter anderem auf einen spätmittelalterlichen Webkeller sowie auf die Reste von Webstühlen. In Ellikon an der Thur entdeckte man unter anderem Manschettenknöpfe mit Blütenmotiv aus dem 19. oder 20. Jahrhundert. Vielseitig sind die Funde aus Feuerthalen: Ein Knopf mit einem eingravierten, springenden Pferd, Bleikugeln, eine Handlupe, ein Zürcher Schilling, ein Klappmesser, ein Beil oder ein herzförmiger Anhänger mit Mikromosaik-Einlage. In Flaach fand man ebenfalls einen Zürcher Schilling aus dem 17. Jahrhundert sowie einen St.Galler Halbbatzen (Münze) aus den 1730er-Jahren. Wie in anderen Gemeinden stiess man zusätzlich auf Musketenkugeln, also die Geschosse für eine Muskete, eine Gewehrart. Ausserdem wurde in Flaach eine alte Perle gefunden. In Henggart wurden Metallreste aus der Römerzeit entdeckt, in Hettlingen ein Knopf einer napoleonischen Uniform. Bei der Wiederherstellung des Hettlinger Bahnhofplatzes stiess man auf einen Sodbrunnen, der vermutlich um 1900 entstanden war. In Humlikon fand man einen Knopf mit einer gegossenen Blüte sowie eine Sichel, in Kleinandelfingen fünf römische Münzen sowie eine italienische Münze aus dem 19. Jahrhundert. Auch in Lindau wird seit Längerem ein römischer Gutshof vermutet. Nun fand man dort eine mit einem menschlichen Gesicht verzierte Niete, eventuell aus römischer Zeit. Und in Wiesendangen wurden eine römische Münze sowie eine Fibel (Kleidernadel) und in Bertschikon eine frühmittelalterliche Lanzenspitze gefunden. In Unterstammheim stiess man letztes Jahr auf frühmittelalterliche Gräber sowie überraschend auf Keramik aus der Jungsteinzeit (siehe Bild oben sowie «Landbote» vom 10. und 24. August 2017).

Funde bei Firma eingelagert

Weitere, teils eigenartige Fundstücke gab es etwa in Rickenbach (Trachtzubehör aus Buntmetall), in Schlatt (Streichholzbox aus Buntmetall) oder in Weisslingen (Knopf mit Sternmotiv). Besonders viele Funde gab es 2017 in Marthalen, Rheinau – und natürlich aufgrund der vielen Baustellen: in Winterthur. In Marthalen besonders erwähnenswert sind die jüngsten Grabungen bei den Kiesgruben («Landbote» vom 14. September 2017). Dabei stiessen die Archäologen auf Grubenhäuser aus dem 6./7. Jahrhundert. Und letzten November übergab ein Vertreter einer dortigen Kiesabbaufirma den Archäologen mehrere Fundstücke, so etwa vier zweischneidige germanische Schwerter (Spathen), zwei einschneidige Hiebschwerte (Saxen) oder zwei Armringe. «Die Funde hatten über einen längeren Zeitraum unbeachtet im Firmenarchiv gelagert», heisst es im Kurzbericht. Die Funde stammen vermutlich aus den Kiesgruben südwestlich von Marthalen. Die Ringe sind wohl Grabbeigaben aus der vorrömischen Eisenzeit, die Waffen aus Eisen sind wahrscheinlich aus einem Gräberfeld des 7. Jahrhunderts, das beim Kiesabbau in den 1980er-Jahren wohl zerstört worden ist.

Kürzlich wurde die zweite Umbauetappe auf der Klosterinsel Rheinau feierlich abgeschlossen. Im Kurzbericht der Archäologen erfährt man dazu ein interessantes Detail. Bei den Bauarbeiten im ehemaligen Mühlegebäude stürzte der Fussboden ein – darunter kam ein gemauerter Hohlraum zum Vorschein. Vermutlich ist es der Rest eines einstigen Mühlekanals. In Winterthur schliesslich gab es auffällig viele Funde bei Baggerarbeiten für Fernwärmeanschlüsse. Erwähnenswert ist etwa ein Fund aus Oberwinterthur: Ein Zierelement aus Blei mit einer Fratze drauf – Funktion und Alter sind nicht bekannt. Oder bei Hegi pflügte ein Bauer so tief, sodass römische Ziegel und ein Amphorenstück zum Vorschein kamen. Und in Oberwinterthur stiess man auf die Reste eines römischen Ofens, gehauen in den Sandstein.

Übrigens: Wer als Spaziergänger etwas Archäologisches findet, darf das Fundstück nicht behalten. «Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert sind Eigentum des Kantons», heisst es im Zivilgesetzbuch. Wer einen Fund macht, der soll die Kantonsarchäologie verständigen.

(Der Landbote)