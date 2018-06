Landmann soll doch im Kreis 7+8 antreten

Er gehört zu den bekanntesten Anwälten der Schweiz und ist eine schillernde Figur: Valentin Landmann. Schon vor Monaten wurde bekannt, dass der Stadtzürcher gewillt ist, der SVP beizutreten und für den Kantonsrat zu kandidieren. Konkret sagte er Urs Fehr zu, dem Präsidenten der Kreispartei 7+8. Er hatte ihn angefragt und auf einer provisoirschen Liste auf Platz 2 gesetzt. Das aber passte nicht allen. Unter anderen war es Nina Fehr Düsel (SVP), die in diesem Kreis für Nationalrat Hans-Ueli Vogt nachgerutscht war. Sie störte sich am angeblich eigenmächtigen Vorgehen Fehrs, weil sie auf der provisorischen Liste nicht mehr figurierte, da sie ihren Wohnsitz vor drei Jahren nach Küsnacht verlegt hatte.An einer SVP-Versammlung im April verlangte eine Gruppe um Fehr Düsel in der Folge, dass die Liste überarbeitet werde. Nationalrat Gregor Rutz, der auch anwesend war, plädierte dafür, Landmann dort einzusetzen, wo er am dringendsten benötigt werde. Dass könne auch in einem andern Wahlkreis der Fall sein.

Unterdessen ist der Vorstand der Kreispartei 7+8 über die Bücher gegangen. Und zum Schluss gekommen, dass Landmann auf ihrer Wahlliste bleiben soll. Und zwar nicht bloss auf dem zweiten Listenplatz, sondern auf dem ersten, wie die «NZZ» in ihrer gestrigen Ausgabe schreibt. Landmann selber will aus Loyalität zu Urs Fehr offenbar ausschliesslich im Kreis 7+8 kandidieren. An der Versammlung sah er es noch anders. Es mache ihm nichts aus, Manövriermasse zu sein, sagte er.

Einmischung unstatthaft

Urs Fehr weist auf Anfrage darauf hin, dass jede Kreispartei das Recht hat, ihre Wahlliste selber zu gestalten. Eine Einmischung der Kantonalpartei sei nur in krassen Fällen statthaft. Laut seinen Angaben müssen im Herbst nur noch die Delegierten des Kreises 7+8 die Liste absegnen.

Weshalb die Umplatzierung von Landmann von Platz zwei auf Platz eins? «Wenn schon, denn schon», begründet Urs Fehr den Wechsel. Er selber rutscht damit auf Platz zwei. Stark ist die SVP im kleinen Kreis 7+8 nicht. Von den sechs Sitzen belegt sie derzeit nur einen. Ein mutmassliches Zugpferd wie Landmann, das auch Fremdstimmen holen kann, könnte die Kreispartei gut gebrauchen.

Nina Fehr Düsel muss nun also im Wahlkreis Meilen antreten. Dort hingegen könnte es SVP-intern zu einem Gemetzel kommen, weil nach jetzigem Stand mehr Bisherige antreten wollen, als Sitze erreichbar sind. (Zürcher Regionalzeitungen)