Lehrstätte MSW kooperiert mit internationalem Grosskonzern

Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 werden die Produktionsstätten der Zukunft geplant, die digital vernetzt arbeiten und virtuell gesteuert werden. Auch die Mechatronik Schule Winterthur (MSW) setzt darauf: Im Projekt MSW 4.0 ist unter anderem eine sogenannte Mechatronikzelle vorgesehen. Diese Plattform für Lernende realisiert die «Metalli» mit der ZHAW und einem internationalen Grosskonzern zusammen, wie der Direktor Markus Hitz auf Anfrage sagt.

Den Namen des Unternehmens darf Hitz noch nicht nennen, da mit diesem bisher erst eine Absichtserklärung unterzeichnet ist. Klar ist, dass es sich um einen weltweit tätigen Konzern mit Niederlassung und Produktion in der Schweiz, aber nicht in Winterthur handelt. «Es gibt noch nicht viele Unternehmen, die in der Industrie 4.0 effektiv schon ein Standbein aufgebaut haben», begründet er die Wahl des Partners.

Züglete und Umbau

Das Projekt MSW 4.0 wurde aufgegleist, nachdem die Sparrunden der Stadt Winterthur die traditionsreiche Ausbildungsstätte in finanzielle Nöte brachte. Eine Volksinitiative und ein Gegenvorschlag zur Rettung der MSW wurden zurückgezogen unter der Bedingung, dass der Gemeinderat eine Vorlage ausarbeitet.

Dieser muss er heute Abend Folge leisten: An der heutigen Gemeinderatssitzung sind zwei Kredite über total 3,5 Millionen Franken traktandiert. Mit dem Löwenanteil (2,8 Millionen) werden die beiden MSW-Standorte an der Hörnlistrasse und an der Zeughausstrasse an letzterem Ort zusammengelegt. Die Zeit für den dortigen Umbau drängt, weil im September 2018 das Schulhaus Mattenbach zwecks Sanierung auf die Hörnlistrasse ausweichen muss. Der zweite Kredit über 680 000 Franken wird ins Projekt MSW 4.0 investiert.

In diesem ist ferner ist eine enge Zusammenarbeit mit der ZHAW angedacht: Forschung und Entwicklung finden in der Hochschule statt, die Umsetzung in der «Metalli». Sie wirkt schon heute an der ZHAW-Entwicklung einer Industrie-4.0-Anlage mit.

«Die Zusammenarbeit geht aber weiter, zum Beispiel indem wir die Inhalte und die Lehrmitteln aufeinander abstimmen», sagt Hitz. Dies mit dem Ziel, dass möglichst viele MSW-Lehrabsolventen – Automatiker, Elektroniker und Informatiker – anschliessend das Fachhochschulstudium am Technikum in Angriff nehmen. Der Anteil der Lernenden, welche die Berufsmittelschule (BMS) besuchen, soll deshalb bei 75 Prozent liegen. (Der Landbote)