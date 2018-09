Leiche in Maisfeld gefunden

In Oberglatt ist am Freitagvormittag in einem Maisfeld eine Leiche entdeckt worden. Kurz vor 10 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Abklärungen zur Identität sowie zur Todesursache der verstorbenen Person werden durch die Kantonspolizei Zürich und dem Forensischen Institut in enger Zusammenarbeit mit der der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich getätigt.

Auf «blick.ch» wird eine Anwohnerin zitiert. Die Frau erzählt, dass sie Arbeiter auf dem Maisfeld beobachtet habe, die mit grossen Maschinen mähten. Plötzlich hätten die Maschinen gestoppt, weil die Arbeiter auf die Leiche gestossen seien.

(mcp)