Lieber in der Asylpünt als im Zivilschutzkeller

Ghafar leidet wegen seinen Erlebnissen in Afghanistan unter Platzangst. Das ist nicht die beste Voraussetzung, um unter der Erde zu leben. Doch der 27-Jährige, der seit über einem Jahr zusammen mit anderen Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage beim Alterszentrum im Geeren in Seuzach wohnt, hat Glück im Unglück. Er kennt Andreas Maurer und hat in ihm eine Art Mentor gefunden, der ein Rezept gegen solch missliche Lagen weiss.

Der pensionierte Ingenieur mit Berndeutschem Akzent kam auf die Idee, für die Bewohner der fensterlosen Unterkunft in den Pünten gegenüber zwei 100-Quadratmeter-Parzellen zu mieten. Diese stellte er den jungen Männern zur Verfügung. «Mich kostet das 40 Franken pro Pünte und sie können dort in Eigenverantwortung Gemüse anpflanzen.» Zudem hätten die Asylbewerber, die teilweise schon seit anderthalb Jahren auf den Asylentscheid warten, einen Aufenthaltsort ausserhalb der Zivilschutzunterkunft, an dem sie sich in der Sonne und an der frischen Luft bewegen könnten. «Und sie können Gemüse anpflanzen und ihren Speiseplan bereichern», so Maurer, der den jungen Leuten zeigte, was sie säen und pflanzen können.

Der Gärtner

Ghafar musste man das nicht zweimal sagen. Der junge Handwerker mit bäuerlichem Hintergrund weiss mit einem Stück Land umzugehen. «Im Garten zu arbeiten ist sehr gut», sagt er. Jeden Morgen steht er sehr früh auf, um das Gemüse zu bewässern. Das lenkt ihn von der Klaustrobophie ab.

Seine Kürbisse wachsen, die Bohnen ranken sich und auch Gurken, Salat, Radieschen, Kartoffeln, Zucchetti, Rettiche und Tomaten gedeihen. «Er hat eben genug Geduld», sagt Maurer, der ab und zu mit Enkel Marco in den Pünten auftaucht. «Und er weiss, dass man zwischendurch auch Unkraut jäten muss.» Ghafars Kollegen lachen. Einige haben diese Geduld mit dem Gemüse nicht. «Ich habe aufgegeben», winkt Selman aus Syrien ab. Doch ab und zu geht er in die Pünten, um Ghafar und dessen Landsmann Seyed zu helfen. Auch Seyed ist gern im Garten. Doch als Spieler im Volleyballclub Seuzach habe er nicht so viel Zeit dafür.

«Mir ging es recht gut im Leben», sagt Andreas Maurer, der früher bei Sulzer eine technische Abteilung geleitet hat. Er wolle etwas zurückgeben und für die, die es schwer haben, etwas tun.

«Besser als zu jammern»

So vermittelt er auch gratis alte Velos an Asylsuchende. Oder er erteilt zusammen mit anderen ehrenamtlichen Helfern Deutsch- und Schwimmkurse. «Das bringt mehr, als über Aufenthalts- und Integrationskosten zu jammern.» Eigentlich werde in Seuzach sehr viel für Asylbewerber getan. «Aber wir haben ein Problem mit den Unterkünften», sagt Maurer mit Blick auf die geplanten Notunterkünfte in Oberohringen, die wegen eines Rekurses von Anwohnern beim Verwaltungsgericht blockiert sind. «Zum Glück ist der Umbau des Alterzentrums in Verzug, sonst wüssten wir nicht, wo wir die Asylbewerber unterbringen sollten.» (Der Landbote)