«Man wünschte mir den Tod»

«Ich bin seit 18 Jahren als Velokurierin in Winterthur unterwegs. In jeder Schicht – eine dauert fünf bis neun Stunden – erlebe ich mindestens eine gefährliche Situation. Bisher hatte ich nur einen Unfall, der ist schon Jahre her. Ein Auto hat meinen Rechtsvortritt missachtet. Zum Glück ging nur das Velo kaputt. Ich habe in den Jahren gelernt mit dem Verkehr umzugehen. Ich kenne Schleichwege und weiss, welche Stellen man besser umfährt. Besonders gefährlich ist gerade die Veloroute auf dem Frohbergweg. Die Kreuzung mit der Meisenstrasse ist so gefährlich, dass ich diese Route meide. Auch gefährlich ist die Rychenbergstrasse an den Stellen, wo die Velofahrer neben den Autofahrern keinen Platz haben, weil die Strasse so eng ist. Autofahrer überholen dort zum Teil, obwohl sie nicht dürfen. Wenn dann ein Auto entgegenkommt, dann haben die Velofahrer das Nachsehen, weil Autofahrer ja primär keinen Blechschaden riskieren möchten. Ich sage meinen Kindern, sie sollen dort auf dem Trottoir fahren, egal, wenn sie dafür eine Busse kriegen.

Der Verkehr hat zugenommen in den letzten Jahren. aber die gefährlichen Situationen haben insbesondere wegen der Handys zugenommen. Als Velofahrer muss man extrem aufmerksam sein und kann nicht davon ausgehen, dass der Autofahrer weiss, wann der Velofahrer Vortritt hat. Oft sehe ich von Weitem, wenn ein Autofahrer am Handy ist. Hinweise sind unkontrollierte, abrupte Manöver. Am Handy nimmt der Fahrer nicht wahr, was rund um sein Auto passiert. Auch schwierig finde ich, dass Autofahrer so laut Musik hören dürfen. Velofahrer sollten ja nicht mit Musik in den Ohren fahren, was ich absolut unterstütze. Für Autofahrer wäre es genauso wichtig, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.

Auch gefährlich ist, dass heute viele Autofahrer nicht mehr blinken. Ich habe selbst Bekannte, die sagen: Wenn es nötig ist, blinke ich dann schon. Blinken ist essentiell, für Auto- und Velofahrer. Wenn das nicht Routine ist, blinkt man auch in heiklen Situationen nicht. Bei uns in der Velokurier-Zentrale ist das immer wieder ein Thema. Ohne Blinken ist es uns nicht möglich, Autofahrer einzuschätzen. Das finde ich viel gefährlicher, als wenn ein Velo mal bei Rot rechts abbiegt. Sobald man auch Velo fährt, wird man sich dessen bewusst. Es wäre cool, wenn alle Auto und Velo fahren würden. Aber viele finden Velofahren eben zu gefährlich. Sie fühlen sich im Auto sicherer.

Manche Autofahrer verhalten sich so, als würde ihnen die Strasse gehören. Dabei gehört ihnen das Auto. Viele finden Velofahrer störend. Ich komme mir oft vor, als erlaubte ich mir eine Frechheit, wenn ich auf der Strasse fahre. Oft wissen sie nicht, wann ein Velofahrer Vortritt hätte. Zum Beispiel beim links abbiegen. Da werde ich oft nicht durchgelassen, obwohl ich Vortritt hätte. Und anhalten ist jetzt wirklich nicht so günstig für einen Velokurier. Aber man ist halt nun mal der Schwächere im Verkehr. Das wissen auch die Autofahrer und nutzen es teilweise schamlos aus. Oft begegnen sie uns mit viel Aggression. Mehrmals wurde mir und meinen Kollegen schon der Tod gewünscht. Ich weiss nicht, woher diese Wut auf Velofahrer kommt. Denn es ist praktisch nie so, dass den Autofahrern wegen der Velofahrer ein Nachteil entsteht. Velofahrer gefährden höchstens sich selbst.

Ich fahre selber auch ab und zu Auto. Autofahren ist so unpersönlich, man ist anonymisiert und irgendwie viel schneller angepisst. Dabei ist mein grösster Vorsatz, nie einen Velofahrer zu verletzen. Ich finde, jeder Autofahrer sollte nur schon deshalb auf Velofahrer Rücksicht nehmen, weil er dankbar sein sollte, dass der das Velo nimmt und nicht auch noch das Auto. Ich empfinde Velofahrer nicht als rücksichtslos. Manche sind unbeholfen, das hat aber mehr damit zu tun, dass sie nicht so gut velofahren: Kinder, ältere Leute oder solche, die es erst als Erwachsene gelernt haben. Auf sie muss man eben noch etwas mehr Rücksicht nehmen.

Meine Tochter wurde vor Kurzem von einem Auto angefahren. Sie fuhr auf der Grüzefeldstrasse in Richtung Eishalle zum Training. Eine Frau, die in Gegenrichtung auf der Grüzefeldstrasse unterwegs war, bog links in den Oberen Deutweg ab und übersah sie. Sie hätte klar Vortritt gehabt. Sie hatte Glück und «nur» eine Knieverletzung. Aber die Eiskunstlaufsaison war für sie natürlich gelaufen.»

