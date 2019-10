Mann beisst Polizisten ins Gesicht

Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung schreibt, musste sie am frühen Samstagmorgen um 04:55 Uhr in eine Gastwirtschaft am Untertor ausrücken, da ein alkoholisierter Mann das Personal und die Gäste des Lokals anpöbelte und bedrohte. Als die Polizisten den 35-jährigen Schweizer verhaften wollten, kam es zum Biss des Mannes. Der Polizist musste sich anschliessend in ärztliche Behandlung begeben. Der Täter wurde verhaftet und wird unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte angezeigt.