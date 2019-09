Mann sitzt schon seit 15 Monaten in Haft wegen Gewalt an seiner Partnerin

An einem Abend Ende Juni 2018 fing die Polizei den heute gut 50-jährigen Mann an seinem Wohnort im Weinland ab und nahm ihn mit.

Seither sitzt er ununterbrochen in Haft, gestern fand der erste von zwei Prozesstagen am Bezirksgericht Andelfingen statt. Zwei Polizisten brachten den Beschuldigten in Handschellen ins Gericht. Wegen Gewalt gegenüber seiner damaligen Lebenspartnerin wirft ihm die Staatsanwaltschaft Gefährdung des Lebens, mehrfache einfache Körperverletzung, mehrfache Drohung, mehrfache Tätlichkeiten und Beschimpfung vor. Welche Strafe sie dafür fordert, hat sie noch nicht bekannt gegeben.

«Wäre Chance für mich»

Der Mann sitzt derzeit in der sogenannten Sicherheitshaft, unter anderem wegen «Wiederholungsgefahr aufgrund des bestehenden Rückfallrisikos», wie es in der Anklageschrift heisst. Das Zürcher Obergericht lehnte seinen Antrag auf Entlassung aus dieser Haft ab. Draussen hätte er, erzählte er gestern den Andelfinger Richtern, ein Jobangebot samt Unterkunft. «Das wäre eine Chance für mich.»

«Ich wollte, dass sie endlich Ruhe gibt.»Der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Andelfingen

Der Beschuldigte hat kein Einkommen, Schulden von rund 50000 Franken und ein Alkoholproblem. Schon in seinem Elternhaus sei getrunken und geschlagen worden, erzählte er. Er sprach von mehreren Entzügen, so auch in der Forel Klinik in Ellikon an der Thur.

Kissen aufs Gesicht gedrückt

Am ersten Prozesstag wurde der Beschuldigte Punkt für Punkt zu den Taten befragt, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Am meisten Zeit wurde für den Vorfall vom Juni 2018 benötigt, nach dem er rund eine Woche später von der Polizei verhaftet wurde. Ein Streit sei eskaliert, dabei habe er sie auch beschimpft, räumte der Mann ein. Doch er habe ihr nie mit dem Tod gedroht. Dass er sie unter anderem am Kopf schlug, gab er zu, entsprechende Verletzungen wurden später festgestellt.

Und ja, er habe ihr ein paar Mal ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, aber nur kurz. Sie habe ihn beschimpft, sei wie eine Furie gewesen. Er habe nur gewollt, «dass sie endlich Ruhe gibt» – das sagte er während der Befragung immer wieder. Und ja, er habe ein langes Fleischmesser in der Küche geholt, es ihr aber nie an den Hals gehalten, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet.

Gestern wurde der Mann auch zu weiteren Vorfällen aus 2017 und 2018 befragt. Einmal soll er seine Partnerin im Streit zu Boden gerissen haben, sodass sie sich das Nasenbein brach und die Schulter auskugelte. Und praktisch jeden Monat soll er ihr gedroht haben, sie umzubringen.

Urteil heute Abend

Heute wird der Prozess in Andelfingen fortgesetzt. Dabei befragt das Gericht die Ex-Partnerin des beschuldigten Mannes, danach nochmals den Beschuldigten. Am Nachmittag folgen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Rechtsvertreterin der Frau sowie der Verteidigung des Mannes. Das Gericht zieht sich dann zur Beratung zurück und gibt das Urteil am Abend bekannt.