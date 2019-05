Mehr Jugendliche in Psychiatrie

Insgesamt wurden im letzten Jahr an der ipw 2991 Patientinnen und Patienten stationär und 4667 ambulant behandelt. 524 weitere Personen besuchten eine Tagesklinik. Von den Personen, die ein ambulantes Angebot in Anspruch nahmen, entfielen 497 Personen auf die Beratungsstellen für Jugendliche und junge Erwachsene. Das ist ein Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ebenfalls zugelegt haben die drei stationären Angebote für Jugendliche in der Klinik Schlosstal. Dort waren es mit total 307 behandelten Personen rund 16 Prozent mehr als im Jahr 2017. Und auch in den vier Tageskliniken in Glattbrugg, Bülach und Winterthur wurde ein Anstieg verzeichnet. Insgesamt wurden 524 Personen betreut, was 15697 Behandlungstagen entspricht. Das sind 115 Tage mehr als im Vorjahr. Die Auslastung der Tageskliniken lag demnach bei über 98 Prozent.

Längere Aufenthaltsdauer

Obwohl die Zahl der stationären Aufenthalte im Gegensatz zum Vorjahr um 204 Aufenthalte abnahmen, sanken die geleisteten Pflegetage nur um 1460 auf 82462 Tage. Dies, weil die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um 1,3 Tage anstieg und nun 27,6 Tage beträgt. Die insgesamt 226 Betten waren dementsprechend durchschnittlich zu 100 Prozent ausgelastet.

Eine durchschnittliche Auslastung von 100 Prozent kommt gemäss Dr. med. Stephan Kupferschmid, Chefarzt der Psychiatrie für Jungendliche und junge Erwachsene daher zu Stande, weil es auf jeder Station nebst der Normalbelegung noch sogenannte Krisenbetten gibt. Diese sollen sicherstellen, dass keine Patienten abgewiesen werden müssen. Werden diese ebenfalls belegt, kann es zu einer Auslastung von über 100 Prozent kommen.

Depressionen und Manie

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr gab es bei den Hauptdiagnosen der behandelten Personen. Sowohl bei den ambulanten und tagesklinischen, als auch bei den stationären Behandlungen waren affektive Störungen wie beispielsweise Depressionen oder Manien die Hauptgründe für eine Aufenthalte. Dicht gefolgt von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen wie Ängste oder Zwänge.

Letztes Jahr unselbstständig

Im Oktober des letzten Jahres beschloss der Kantonsrat die Umwandlung der ipw in eine kantonale öffentlich-rechtliche Anstalt. Mit dem Wechsel erhielt sie mehr Selbstständigkeit und kann nun beispielsweise über allfällige Bauvorhaben selber entscheiden.

Der Wechsel erfolgte per Anfang dieses Jahres. Daher wurde auch die Erfolgsrechnung der ipw zum letzten Mal in ihrer rechtlichen Form als unselbstständiges Amt des Kantons Zürich geführt. Sie ergibt einen Ertrag von 101,2 Millionen Franken. Mit rund 67 Prozent machen die stationären Erträge den grössten Teil aus. Immerhin 9809000 Franken sind Kantonsbeiträge und Subventionen.

Dem gegenüber beträgt die Aufwand-Seite rund 100,8 Millionen Franken. Es wurde folglich trotz verschiedener Zusatzkosten, die aufgrund der Umwandlung in eine selbstständige Institution auf das Unternehmen zukamen, ein Überschuss von rund 350000 Franken generiert.

Rund 70 Prozent des Gesamtaufwandes, namentlich 70.5 Millionen Franken, machen die Personalkosten für die insgesamt 608 Mitarbeiterinnen und 279 Mitarbeiter aus. Dabei gehören mit 413 Personen rund zwei Drittel der Angestellten zum Pflegepersonal.

