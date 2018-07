Mehr Reisende nutzen den ÖV zum Flughafen

Bis 2030 sollen 46 Prozent aller Passagiere, Angestellten und Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen reisen. So sieht es der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt des Bundes vor. Alle vier Jahre müsse der Anteil mittels Befragung erhoben werden, teilte der Flughafen am Montag mit.

150 000 Personen täglich

Das Passagieraufkommen am Flughafen ist seit der letzten Erhebung 2013 um rund 18 Prozent gestiegen, so dass die Zahl der ÖV-Nutzer absolut stark gewachsen ist. Täglich bewegen sich rund 150'000 Personen am Flughafen.

Bei den existierenden ÖV-Anbindungen ist das Potenzial laut dem Flughafen weitgehend ausgeschöpft. Um den Anteil der ÖV-Nutzer weiter zu steigern, hofft der Flughafen deshalb auf neue Frühverbindungen. Für Flüge am frühen Morgen gibt es derzeit für viele Reisende schlicht keine Züge oder Busse, die sie zum Flughafen bringen. Laut dem Flughafen laufen Gespräche mit den SBB. (mcp/sda)