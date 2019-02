Mehrere Verkehrsunfälle auf Stadtgebiet

Auf Winterthurer Stadtgebiet ist es über das Wochenende zu verschiedenen Verkehrsunfällen gekommen. Den Auftakt zur Unfallserie machte am Samstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, führ ein 32-jähriger Personenwagenlenker auf der Gewerbestrasse Richtung Industriestrasse und gewährte einem 52-jährigen Auto-Lenker, der auf der Industriestrasse Richtung Seenerstrasse unterwegs war, den Vortritt nicht. Durch den Zusammenstoss entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Franken.

Bei Wendemanöver abgeschossen

Keine zwei Stunden später wollte sich eine 24-jährige PW-Lenkerin auf der Höhe der Wülflingerstrasse 245 von einem Parkfeld her in den Verkehr einfügen und anschliessend wenden. Ein weisser Personenwagen, der auf der Wüflingerstrasse stadteinwärts unterwegs war, hielt an und gewährte der 24-jährigen Fahrzeuglenkerin den Vortritt. Gleichzeitig näherte sich ein 62-jähriger Autofahrer, der ebenfalls stadteinwärts unterwegs war. Dieser war der Meinung, dass die Lenkerin oder der Lenker des weissen Personenwagens parkieren wollte und überholte diesen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen des 62-jährigen Lenkers und der 24-jährigen Lenkerin. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Franken. Die Lenkerin oder der Lenker des weissen Personenwagens fuhr anschliessend weiter.

Die Stadtpolizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere die Lenkerin oder der Lenker des weissen Personenwagens, werden gebeten, sich zu melden.

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrkollision

Gegen 18.30 Uhr am Samstagabend kam es gemäss Angaben der Stadtpolizei Winterthur auf der stadteinwärtsführenden Fahrbahn der St. Gallerstrasse, Höhe Palmstrasse, zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 68 und 38 Jahren erlitten leichte Verletzungen und suchten ihren Hausarzt auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Franken.

Kollision zwischen zwei Taxis

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, um zirka 3:10 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Taxifahrer auf dem Bahnhofplatz Richtung Wülflingerstrasse und gewährte einem von rechts, aus der Stadthausstrasse kommenden, zweiten 32-jährigen Taxifahrer, den Vortritt nicht. Bei der anschliessenden Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 12'000 Franken.

Kontrolle über das Auto verloren und in Haus geprallt

Nur wenig später, gegen 5:00 Uhr morgens, war ein 27-jähriger Personenwagenlenker auf der Neuwiesenstrasse stadtauswärts unterwegs und verlor in der leichten Linkskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug. Anschliessend geriet er über den Strassenrand hinaus und prallte gegen die Liegenschaft an der Rundstrasse 32.

Da der Lenker nicht selbstständig aus dem beschädigten Auto steigen konnte und Oel auslief, musste Schutz und Intervention Winterthur beigezogen werden. Durch die Kollision zog sich der Personenwagenlenker leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Winterthur überführt werden. Beim Fahrzeuglenker konnten Alkoholsymptome festgestellt werden, weshalb eine Blut-/Urinprobe angeordnet wurde. Es entstand am Fahrzeug und an der Liegenschaft ein Schaden von rund 45'000 Franken.

Personen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden. (ani/Stadtpolizei Winterthur)