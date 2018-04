Mit 80 gibt er nochmals Gas

Die Zukunft «seiner» Untertor-Vereinigung stand auf dem Spiel, also stieg Urs Schoch noch einmal in die Hosen – und gewann. Der alte Vorstand der Untertor-Vereinigung hatte die Auflösung des Vereins beantragt wegen des akuten und anhaltenden Mitgliederschwunds. Nur noch gut 30 Lädeler seien Mitglied der Gassenvereinigung gewesen. Doch aus guten alten Tagen lagen auch gegen 300 000 Franken in der Vereinsschatulle. Dieser satte Betrag hätte in die Kasse der grossen Schwester «Junge Altstadt» fliessen sollen. Doch Urs Schoch missfiel das. «Dieses Geld gehört eigentlich dem Untertor» fand er und wurde aktiv, mit 80 Jahren. Schoch, der frühere Papeterist vom Untertor, der sein Geschäft zu einem überregionalen Unternehmen mit drei Standbeinen umgebaut hatte, ging wieder Klinken putzen. Er suchte Mitkämpfer, möglichst jüngere, die wie er ans Untertor glauben.

Neue Köpfe, Mission erfüllt

Und er fand sie. 22 neue Mitglieder haben sich laut Schoch in den letzten Monaten der Untertor-Vereinigung angeschlossen, es sind jetzt wieder über 50. Auch einen neuen Vorstand konnte Schoch an der 125. Generalversammlung diese Woche präsentieren. Der alte Vorstand hatte seinen Antrag, den Verein aufzulösen, schon vor der Jubiläums-GV zurückgezogen, der Neuwahl stand nichts mehr im Weg. Schoch ist nun der neue Präsident, Maria Jenzer, die Stiftungspräsidentin des Zentrums am Neumarkt, gehört dem Vorstand an, ebenso die Geschäfts- und Filialleiter von Firmen wie Läderach, Letec, Adler-Apotheke und Modissa. Ein vollständiger Vorstand, Mission Rettung erfüllt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Urs Schoch war schon vor 50 Jahren Vorstandsmitglied dieser Untertor-Vereinigung und hatte sich damals nebst vielem anderem eingesetzt für die Ausebnung «seiner» Gasse, lange bevor dies zum allseits anerkannten Standard wurde. Einige Jahre später war er auch Gründungspräsident der grossen Ladenvereinigung «Junge Altstadt».

Wichtig ist: direkter Kontakt

Gleichwohl glaubt Schoch auch und vor allem an die Kleinräumigkeit: «Die Junge Altstadt ist als Gebilde in Vielem zu gross», sagt er, der direkte Kontakt unter den einzelnen Geschäften sei wichtig, den müsse man pflegen. Einheitliche Ladenöffnungszeiten etwa könne man nur im direkten Gespräch mit anderen erreichen, sagt Schoch und ist überzeugt: «Auf unserem kurzen Abschnitt am Untertor schaffen wir das.»

Schoch sieht aber auch die Probleme von heute: Es gelte, «dem Onlinehandel und den Einkäufen im Ausland gemeinsam zu trotzen». Dazu brauche es «leidenschaftliches Engagement und Nähe zum Kunden». Doch er spüre, dass im neuen Vorstand «viele kreative Ideen, eine Aufbruchstimmung und ein Wille» vorhanden seien. Was genau man dem Internet und dem grenznahen Shopping entgegensetzen will, wird der Vorstand in den ersten Sitzungen besprechen. (Der Landbote)