Mit Kompass und Karte gegen die Zeit

Ein lautes Piepsen drang durch die Bäume hindurch. Als es verstummte, griffen sich zehn Personen verschiedenen Alters ihre Karten und rannten in den Wald des Stammerbergs hinein. Sie schlossen sich damit hunderten von Läufern an, die gestern am nationalen Wettkampf der Orientierungslauf-Gruppe (OLG) Dachsen teilnahmen.

Ihren Lauf absolvierten die Athleten allesamt mit Kompass am Daumen und Badge am Zeigefinger, manche auch noch mit Spikes an den Schuhen. Im Wald waren über 100 orange-weiss markierte Posten versteckt, die man mit dem Badge berühren musste. Ein elektronisches System wertete anschliessend die Ergebnisse aus.

8000 aktive OL-Läufer

Insgesamt sind laut Gästebetreuer Stefan Bilger rund 1450 Anmeldungen für den Wettkampf eingegangen, darunter auch jene der ehemaligen Spitzenathletin Simone Niggli-Luder. Die Läufer durften sich je nach Alters- und Leistungskategorie an verschiedenen Strecken versuchen. «Es gibt auch offene Kategorien, dort kann man sich am Wettkampftag noch anmelden», sagte Bilger.

Aufgrund des schönen Wetters rechnete er mit etwa 1800 Teilnehmern. In der Schweiz gibt es laut dem Präsidenten des Nationalverbandes, Jürg Hellmüller, rund 8000 aktive OL-Läufer. Dazu gehören auch die Läufer des Schweizer Nationalkaders, die gestern im Stammertal allerdings nicht am Start waren.

«Sie bestreiten im Tessin momentan einen internen Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaft», sagte Bilger. Diese findet dann von Anfang bis Mitte Mai statt – ebenfalls im Tessin. Es gibt Wettkämpfe in den Kategorien Sprint-, Mittel- und Langstrecken-OL. Ausserdem finden im Rahmen der EM auch ein Nacht-OL und ein Mannschafts-Wettkampf statt.

Die OLG Dachsen führte gestern einen Langstrecken-Wettkampf durch. «Die Siegerzeit beträgt normalerweise rund eine Stunde und 20 Minuten», sagte Laufleiterin Sabrina Meister. Der Lauf am Stammerberg sei allerdings etwas verkürzt geführt worden, weil das Nationalkader nicht dabei war.

Da es sich um einen nationalen Lauf handelte, konnten die Athleten mit guten Ergebnissen Punkte für eine Gesamtwertung sammeln. Insgesamt finden jährlich zehn nationale Wettkämpfe statt. Unabhängig von der Wertung der nationalen und regionalen Orientierungsläufe gibt es jedes Jahr eine Schweizermeisterschaft.

Kostenpunkt Karten

Will ein lokaler Verein einen nationalen OL durchführen, muss er sich zwei bis drei Jahre vorher beim Schweizerischen OL-Verband bewerben. In der Zwischenzeit erfolgt dann die Organisation des Events. Die grösste Herausforderung war dabei laut Bilger die Herstellung der rund 2500 Landkarten aus wasserfestem Material.

Als Grundlage diente eine OL-Karte des Stammerberger Waldes von 2001. «Wir haben einen Experten aus dem Ausland damit beauftragt, sie zu aktualisieren.» Da im August 2017 ein starker Sturm den Wald verwüstet hat, habe er die Karten mehrmals nachaktualisieren müssen, zuletzt Mitte März. Eine OL-Karte fertigzustellen, erfordere normalerweise einen Arbeitsaufwand von rund 600 Stunden.

Die Kartenherstellung war dann auch der teuerste Punkt im Budget des gestrigen Wettkampfs. «Wir mussten dafür 15 000 bis 20 000 Franken investieren», sagte Bilger. Einen Teil davon erhalte man aus dem Lotteriefonds. Die Infrastruktur und der Wettkampf finanzieren sich durch die Startgelder. «Wenn man mit einem OL Geld verdienen will, dann muss man das mit der Festwirtschaft tun», so Bilger.

()