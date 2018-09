Mit der Seifenkiste um Heuballen gekurvt

Junge Fahrer warten auf das Startsignal. Mit Helm und Handschuhen ausgerüstet sitzen sie teils zu zweit in selbst gebastelten oder ausgeliehenen Seifenkisten. Sie wirken konzentriert. Ihre Gefährte haben unterschiedliche Grössen, Farben und Formen. Der vorderste Fahrer wartet auf der Startrampe, bis eine kleine Klappe heruntergedrückt wird und fährt dann los. Auf den ersten Metern noch langsam, aber mit der Zeit immer schneller geht es vorwärts in Welsikon.

Tückische Kurven

Die Strecke ist manchmal gerade, manchmal hat sie aber auch tückische Kurven, ist mit Heuballen und Pylonen durchsetzt, zwischen denen die Fahrer hindurch zirkeln müssen. Einmal geht es leicht bergauf und an dieser Stelle wird deutlich, welche Fahrer schon Erfahrungen gesammelt und Mut haben: Die einen schaffen es dank ihrer Geschwindigkeit locker, ohne anzuhalten, hinauf, andere müssen von einem Helfer ein paar Meter hinaufgestossen werden – und ärgern sich darüber.

«Vor 14 Jahren habe ich selber eine Seifenkiste gebaut.»Markus Maron,

Rennleiter

«1:35 ist die Zwischenzeit», verkündet der Speaker bei der Festwirtschaft. Ein Grund für den Fahrer, nochmals ein bisschen mehr Risiko einzugehen und die Heuballen sogar leicht zu streifen. Unten angekommen, werden die Kleinfahrzeuge verladen und wieder an den Start gebracht – und sind dann bereit für den nächsten Fahrer.

Bereits zum 13. Mal hat die Freie Missionsgemeinde Dinhard am Samstag das Seifenkisten-Rennen organisiert. Am Morgen durfte jeder starten und die Piste ausprobieren – einige sassen gar zum ersten Mal in einer Seifenkiste. Wer keine eigene besass, durfte sich eine ausleihen. Am Nachmittag fanden dann Rennen statt, die in den drei Kategorien Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgetragen wurden. Das Mindestalter für die Fahrer betrug sieben Jahre.

30 Fahrer haben sich für den Nachmittag angemeldet, wie Rennleiter Markus Maron sagte. Am Morgen, beim freien Fahren, waren es mehr Seifenkisten-Begeisterte, die die etwa 800 Meter lange Piste in Angriff nahmen.

Kein offizielles Rennen

«Der Plausch steht bei uns im Vordergrund», betont Maron. Früher hatten die Organisatoren bei der Durchführung Hilfe vom Schweizer Seifenkistenverein (SSK). Mittlerweile gehören sie aber keinem Verband mehr an, weshalb der Anlass nicht als offizielles Rennen zählt, so der Rennleiter weiter.

Als ein Fahrer in einem roten Fahrzeug vorbeifährt, sagt er: «Diese Seifenkiste habe ich selbst vor etwa 14 Jahren gebaut.» Die Holzfahrzeuge mit Pneu- oder Vollgummirädern müssen eben nur ab und zu etwas gewartet werden und stehen dann vielen jungen und alten Seifenkisten-Begeisterten zu Verfügung.

Nach dem Rennen durften sich die ersten drei pro Kategorie ein Geschenk vom Gabentisch aussuchen, für alle anderen gab es einen Trostpreis. Nachdem die Gewinne verteilt waren, musste aufgeräumt werden. «Morgen darf kein Heuballen mehr hier stehen», sagt Maron. «Höchstens ein paar Spuren dürfen noch zu sehen sein.» (Der Landbote)