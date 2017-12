Neue Kulturen näher bringen

Nach den wochenlangen Weihnachtsklängen sehnte sich das Publikum offensichtlich nach Abwechslung und diese kam in Gestalt des mongolischen Trios Egschiglen. Der Name Egschiglen bedeutet Wohlklang und damit nahmen die Musiker die Zuhörenden mit auf eine Reise in die endlos weiten Steppen der Mongolei.

Klänge, wie aus einer anderen Welt (Quelle: Youtube)

Die rund eineinhalb Stunden dauernde musikalische Reise führte vom Osten in den Westen und den Norden des riesigen Landes. Zum Einsatz kamen verschiedene Pferdekopfgeigen, eine Schwanenkopf-Laute sowie Rhytmusinstrumente und der Obertongesang von «Amra» Amartuwshin Baasandorj. Zu einigen Stücken tanzte anmutig Ariunaa Tserendavaa.

Pferde sind das grosse Thema

Im Leben des mongolischen Volkes nehmen die Pferde einen zentralen Stellenwert ein. Die Mongolen sind begnadete Reiter und widmen einen grossen Teil ihrer Volksgesänge den Pferden. Einzelne Tiere werden besungen oder ganze Herden. Auch die grandiose Landschaft wird von den Mongolen mit Liebe und Ehrfurcht besungen. Zudem sind die Pferdekopfgeigen nicht aus der Kultur des zentralasiatischen Volkes wegzudenken. Die Geigen mit zwei Pferdehaar-Saiten geben enen ganz besonderen Klang ab.

Das 1991 am Konservatorium Ulaanbaatar gegründete Ensemble wird in der Mongolei als «Mutter der mongolischen Musik» verehrt. Seit über zwanzig Jahren sind die Musiker in der westlichen Welt unterwegs, als Botschafter ihrer Kultur und Musik. Die Schweiz besuchten sie zum wiederholten Male. Im Programm wurde nicht zuviel versprochen als die Rede von «einem wunderbaren aktustischen Konzert war, mit Musik die fremd und doch eigenartig vertraut ist.» Die Kirche Rorbas bot genau das richtige Ambiente dazu.

Im Publikum sass auch Tuya Stadtmann aus Bonstetten. Die gebürtige Mongolin ist mit den Musikern befreundet und sie freute sich, ein Stück Heimat zu erleben. «Da geht mir das Herz weit auf, wenn ich diese Musik höre und ein kleines bisschen Heimweh macht sich auch bemerkbar», sagte Stadtmann.

Die Menschen berühren

Der Verein Kultur Rorboz organisiert jedes Jahre eine Reihe von Konzerten mit exzellenten Musikern aus dem In- und Ausland. Das Spektrum reicht von südosteuropäischer Volksmusik, Flamenco und Jazz bis zur Stubete mit einheimischen Musikern. «Mit den musikalischen Botschaftern aus aller Welt, möchten wir die Menschen berühren und ihnen die Kultur fremder Länder näherbringen», erklärte Vereinspräsident Daniel Honegger. «Wenn ich sehe, dass die Menschen mit leuchtenden Augen nach Hause gehen, dann freut es mich, dass sie berührt worden sind. Dies ist unser Anspruch als Konzertverantstalter.»

(Zürcher Unterländer)