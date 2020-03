Neue Moschee in Töss darf gebaut werden

Kürzlich gab der städtische Bauausschuss den Plänen des Islamischen Kulturvereins grünes Licht. Die neue Moschee an der Schlachthofstrasse zwischen Töss und Wülflingen erhielt die Baubewilligung. Das bestehende Gebäude wird abgerissen, geplant ist ein islamisches «Kultur- und Begegnungszentrum» mit Gebetsraum, Schulungszimmern und Vereinslokal.

In der Baubewilligung und auch in einer kantonalen Verfügung zum Projekt werden aber noch einige offene Fragen angesprochen. Unter anderem ist der Boden ein Problem, der Untergrund ist teilweise belastet. Dem Kanton müssen die Moschee-Bauer deshalb noch ein Aushub- und Entsorgungskonzept nachreichen. So sind unter anderem Gasschutzmassnahmen einzuplanen, da im Untergrund erhöhte Kohlendioxidgehalte erwartet werden.

Freitags 200 Personen

Die Stadt Winterthur wiederum fordert nachträglich ein Mobilitätskonzept ein. Täglich werden in der Moschee dereinst mehrere Dutzend Besucher erwartet, zum Freitagsgebet rund 200 Personen. Dem stehen aktuell 31 eingeplante Parkplätze gegenüber. «Es ist aufzuzeigen, ob die geplanten Parkplätze ausreichend sind», heisst es in der Baubewilligung. Und weiter: «Im Mobilitätskonzept ist zudem aufzuzeigen, wie die hohen Besucherzahlen an islamischen Feiertagen geregelt werden. Dies ohne Auswirkungen auf den öffentlichen Raum.»

Noch ist ein Rekurs von Anwohnern möglich. Bei einer Infoveranstaltung im letzten Jahr ging es primär um die Parkplatzfrage, und mehrere Anwohner haben nun auch Einsicht in die Baubewilligung verlangt.

«Mit Velo oder Bus»

Der Islamische Kulturverein Winterthur sieht darin allerdings kein Problem. Laut dem Präsidenten des Vereins kommen die meisten Besucher aus Töss oder angrenzenden Stadtkreisen. «Die meisten kommen zu Fuss, mit dem Velo oder im Bus.»

Seinen Namen möchte der Präsident nicht in der Zeitung lesen. Er befürchtet berufliche Nachteile, wenn Berichte zur geplanten Moschee mit seinem Namen bei Google-Suchen neben Negativschlagzeilen zum Islam zu stehen kommen.

Die Schätzungen zu den Moschee-Besuchern basieren auf den heutigen Erfahrungen des Vereins, der seit ein paar Jahren an der Zürcherstrasse 300 eingemietet ist. Der Plan, eine eigene Moschee auf eigenem Land zu bauen, existiert beim Verein schon länger.

Den Islamischen Kulturverein gibt es seit 1991, und er hat praktisch ausschliesslich Mitglieder, deren Wurzeln in der albanischen Minderheit Nordmazedoniens liegen.Nun hoffen alle Mitglieder, dass es nicht zu Einsprachen kommt. Dann könnte das Spendensammeln losgehen für den geschätzt 4,5 Millionen Franken teuren Bau. Zusagen dafür gibt es bereits aus der ganzen Schweiz. Schon früher hatte der Verein kommuniziert, ausländische Spenden seien ausgeschlossen.