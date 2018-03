Neue Post-Sondermarken kommen aus dem Wehntal

Für die Gestaltung der zwei Sondermarken organisierte die Post im April vergangenes Jahr einen Wettbewerb. Sie kontaktierte dafür drei Illustratorinnen, unter ihnen Fabienne Bertschinger. Daraufhin hatten sie zwei Monate Zeit, um ihre Vorschläge zu fertigen. Im Juni wurde dann Bertschinger als Siegerin auserwählt, ihre Marken werden gedruckt.

Als Gewinnerin bekam die 39-Jährige den weiteren Auftrag, den Bogenrand rund um die Marken, Maximumkarten der beiden Motive und einen Stempel zu gestalten. Die Produkte sind seit dem 1. März 2018 für ein Jahr erhältlich.Das Treffen mit Fabienne Bertschinger fand bei ihr zuhause in Niederweningen statt. Im Einfamilienhaus, in dem sie mit ihrem Mann und zwei Katzen wohnt, erzählte sie über ihre Arbeit und sich selbst. Dabei verrät Ihr französischer Akzent ihre Herkunft aus La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg.

Die Markenmotive mit zwei Jungfraubahnen, Schynige Platte-Bahn und Wengernalpbahn, waren vorgegeben. Im Vordergrund musste die Bahn abgebildet sein und im Hintergrund die drei Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. Auch mussten die Sondermarken realistisch aussehen und eine Sommerlandschaft zeigen. Die beiden Bögen sollten zudem zueinander passen.

Skizzenbuchoptik für Bögen

Deshalb orientierte sich Bertschinger an der Darstellung eines Skizzenbuchs. Der Bogenrand ist mit kleinen geografischen Notizen versehen. Wenn die beiden Bögen nebeneinandergelegt werden, sieht es aus wie ein Ringbuch und die Landschaft im Hintergrund ergänzt sich. Die Bögen sind so gestaltet, wie wenn man ein Tagebucheintrag während einer Reise durch die Schweizer Alpen schreiben würde.

Bertschinger schaute sich dabei auch die letztjährigen Sondermarken an. Da diese eher grafisch illustriert waren, wollte sie in eine andere Richtung gehen, damit die beiden Ausgaben nicht allzu ähnlich aussehen. «Ich würde das sehr gerne noch einmal machen», betont sie, «Es ist ein so schönes Produkt.»

Anfangs fertigte sie Skizzen und Collagen von Hand an. Sie musste bei der Gestaltung beachten, dass die schlussendliche Version sehr klein wat. Die fertigen Marken illustrierte sie am Computer mit dem Grafiktablett.

«Besser spät als nie»

Nach der Matura im Jahr 1998 machte sie ein Sprachstudium. 2001 zog sie aus der Romandie ins Zürcher Unterland und arbeitete in Zürich zuerst bei Kuoni Reisen und dann in der Inkassoabteilung des UBS Card Centers. Dort entdeckte sie das Zeichnen als Hobby wieder und entschied sich, dies zum Beruf zu machen. Nach einer erfolgreichen Aufnahmeprüfung absolvierte sie das einjährige Propädeutikum der Zürcher Hochschule der Künste, eine Vorschule, die für eine Bewerbung an der Kunstschule obligatorisch ist.

2015 erhielt sie nach dreijährigem Studium an der Hochschule Luzern den Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation mit Vertiefung in Illustration NonFiction. Bei der Visuellen Kommunikation vermittelt der Künstler mit seinen Bildern und Animationen komplexe Informationen und schwer einsehbare Zusammenhänge.

Animation für Patienten

«Das vereinbart eigentlich viele Interessen von mir, die ich früher auch hatte», sagt sie und fügt lachend hinzu: «Ich bin leider mit 18 nie auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu machen. Aber besser spät als nie.» Momentan beschäftigt sie sich mit dem Masterstudium der wissenschaftlichen Illustration, jetzt aber mehr auf 3-D-Darstellungen und Medizin gerichtet.

Seit Februar arbeitet sie deshalb zusammen mit einem Chirurgen an einer interaktiven Animation, um Patienten mit dem Karpaltunnelsyndrom aufzuklären. Bei betroffenen Menschen ist ein Nerv im Bereich des Handgelenks so eingeklemmt, dass er in seiner Funktion eingeschränkt ist. Bertschinger will mit ihrer Arbeit über die Symptome, Ursachen, Operation und Risiken informieren.

Die Illustration der Sondermarken war ihr bisher grösster Auftrag, sonst führt sie eher kleinere aus. «Ich hoffe, dass ich dank des Auftrags der Post jetzt auch mehr andere Anfragen bekomme», sagt sie. Auch mit dem Masterstudium und dem Fokus auf Patienten Informationen erhofft sie sich, eine Nische gefunden zu haben. Die selbstständige wissenschaftliche Illustratorin arbeitet bisher von zuhause aus, sie ist aber auf der Suche nach einem Gemeinschaftsatelier mit verschiedenen Berufen. «Der Austausch ist sehr viel wert. Das habe ich nach der Schule vermisst», sagt sie.

(Zürcher Unterländer)