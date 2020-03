Neuer Bericht zu einem schweren Vorfall in Kloten

Wie jetzt bekannt wird, hat sich am 22. September 2018 am Flughafen Kloten ein schwerer Vorfall ereignet. Nun liegt der Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) dazu vor. Der Vorfall ereignete sich um etwa 20.15 Uhr – er wurde der Sust von der Flughafenaufsicht (airport authority) in Zürich aber erst drei Tage später gemeldet.

Die Sust eröffnete gleichentags die Untersuchung und informierte auch die USA und Grossbritannien über den Vorfall. Die USA ernannten darauf einen bevollmächtigten Vertreter, der an der Untersuchung mitgewirkt hat.

Die Untersuchung hat ergeben, dass der verantwortliche Pilot am 22. September mit dem einstrahligen Geschäftsreiseflugzeug des Musters Cirrus Aircraft SF50 Vision Jet ohne Passagiere von Kloten nach Mainz-Finthen. Dort landete er um 18.07 Uhr. Es stiegen 4 Personen zu. Der Start in Mainz-Finthen erfolgte um 19.21 Uhr. Der nachfolgende Flug zurück nach Kloten sowie die Landung um 20.09 Uhr auf der Piste 28 verliefen ereignislos.

Nach der Landung gab die Besatzung aber an, während des Rollens mehrfach einen sehr schwachen, aber auch sehr ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen zu haben. Dieser verstärkte sich später, nachdem die Triebwerke ausgeschaltet waren und das Flugzeug abgestellt war. Bei der späteren Überprüfung im Hangar erkannte ein Techniker im Bereich des Kompressors der Klimaanlage starke Brandspuren und im gesamten Innern des Rumpfbereiches erhebliche Russablagerungen.

Wasser eingedrungen

Die Sust kam nun zum Schluss, dass höchstwahrscheinlich Wasser oder Feuchtigkeit in die Steuereinheit des Klimaanlage-Kompressors gelangte und dies lokal zu einem elektrischen Kurzschluss mit Funkenbildung und grosser Hitzeentwicklung führte. Der Grund für das Eindringen des Wassers oder der Feuchtigkeit konnte allerdings nicht abschliessend eruiert werden. Gerügt wird von der Sust aber, dass keine sofortige Meldung erfolgt ist.