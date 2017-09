Neun Franken pro Kopf nach Bern

Die Schweizer Kläranlagen gelten als besonders gründlich und gut. Und doch strömen stetig Rückstände in Bäche und Seen, so genannte Mikroverunreinigungen. Das können Chemikalien sein aus Arzneimitteln, die wir konsumieren, Schädlingsbekämpfungsmittel der Bauern, Korrosionschutz von Baufirmen und noch so Vieles mehr, was nicht ins Wasser gehört. Diese Stoffe schaden letztlich Mensch und Tier und sollen deshalb aus dem Abwasser eliminiert werden. Bis 2040 müssen die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in dicht bebauten Gebieten mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgerüstet werden, was sehr viel Geld kosten wird.

200 000 Franken von den Gemeinden

Der Bund hat, mit dem Gewässerschutzgesetz im Rücken, letztes Jahr eine Abgabe eingeführt, um die Nachrüstung der Kläranlagen finanzieren zu können. Die Abgabe beträgt 9 Franken pro Einwohnerin und Einwohner in allen Gemeinden, die an eine ARA angeschlossen sind. Für die Stadt Winterthur bedeutet das fast eine Million Franken pro Jahr, für die ARA in Wülflingen total 1,2 Millionen. Die übrigen 200 000 Franken verrechnet Stadtwerk anteilsmässig den Gemeinden, deren Abwasser in der Winterthurer ARA Hard gereinigt wird.

Der Stadtrat hat die jährliche Million als gebunden erklärt, das heisst: Er stellt dem Gemeinderat keinen Antrag, weil die Stadt verpflichtet sei, diese Summe zu zahlen. Es bestehe «keinerlei Spielraum», teilte Stadtwerk mit. Die Abgabe falle erst wieder weg, wenn die ARA mit der neuen Reinigungsstufe ausgerüstet sei.

Lange Planung, hohe Kosten

Mit dem zusammengesammelten Geld beteiligt sich der Bund dann an den Kosten des Ausbaus mit 75 Prozent. Die übrigen 25 Prozent der Anlagekosten werden in Winterthur über die Abwassergebühren finanziert, wie Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) erklärt. Wie teuer der Ausbau sein wird, weiss Fritschi noch nicht, er spricht von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Gehts etwas genauer? «Eher 50 als 10 Millionen Franken», schätzt Fritschi. Die Leute von Stadtwerk haben im Hinblick auf den Ausbau jetzt eine Vorstudie gestartet und rechnen mit einer Planungs- und Bauzeit von über zehn Jahren. (Der Landbote)