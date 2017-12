Frau Weibel, vor drei Wochen wurde das Budget 2018 abgelehnt. Wie ist die Stimmung zum Jahresende, liegen die Nerven blank?

Katharina Weibel: Ganz und gar nicht. Der Gemeinderat ist ein erfahrenes Kollektivgremium mit gemeinsamer Zielsetzung. Natürlich gab es jetzt für uns mehr Arbeit, aber das müssen wir akzeptieren. Das gehört in einer Demokratie dazu.

Waren Sie überrascht, als das Budget abgelehnt wurde?

Niemand zahlt gerne mehr Steuern und schon gar nicht zwei Mal hintereinander. In diesem Sinne mussten wir damit rechnen.

Was ist schiefgelaufen, dass es zur Rückweisung des Budgets 2018 kam?

Ich möchte nicht von «schiefgelaufen» sprechen. Es ist keineswegs unüblich, dass der Souverän nicht immer das Gleiche will wie die Exekutive. Schade finde ich vielmehr, dass an der Gemeindeversammlung praktisch nur über den Steuerfuss und nicht über das Budget gesprochen wurde. Niemand sagte, wo wir mehr einnehmen oder weniger ausgeben sollten. Kürzungsanträge wurden keine gestellt.

Ein Stimmbürger hätte den Ausbau des alten Kindergartens in eine Notunterkunft für 1,5 Millionen Franken aufschieben wollen. Weshalb war das nicht rechtens?

Weil das Gemeindegesetz dies nicht erlaubt. Die Gemeindeversammlung ist nicht befugt, eine Investition, die sie zuvor einmal beschlossen hat, einfach wieder abzuändern. Der Gemeinderat hat den Auftrag des Souveräns, diese Notunterkunft zu realisieren. Wir können dies nicht beliebig in die Zukunft verschieben.

Aus dem Widerstand gegen die Notunterkunft wurde dann ein Widerstand gegen das Budget?

Ein Teil der Stimmberechtigten sagte sicher aus diesem Grund Nein. Doch selbst wenn es gesetzlich statthaft gewesen wäre, die Investition zu verschieben, hätte das unseren 35-Millionen-Haushalt lediglich um 150 000 Franken entlastet, namentlich um die Abschreibungssumme. Für die heute gemieteten Wohnungen zahlen wir bedeutend mehr.

Können Sie verstehen, dass 20 mehr Prozentpunkte in zwei Jahren vielen zu viel waren?

Durchaus, das ist ja auch viel. Aber diese Steuererhöhungen ermöglichen auch gute Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie das Erreichen mittelfristigter Ziele.

Wieviel sind 12 Prozentpunkte in Franken ausgedrückt?

Laut Steuerrechner des Kantons hätte ein reformiertes Ehepaar bei einem Steuerfuss von 104 Prozent 287 Franken mehr an Staats- und Gemeindesteuern zu bezahlen. Diese Zahl basiert auf Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich.

Wird der neue Steuerfuss unter 100 Prozent liegen?

Das revidierte Budget wird ab 4. Januar 2018 aufliegen, mehr kann ich noch nicht sagen. Der Gemeinderat hat mit der Verwaltung erneut intensiv nach Sparpotenzial gesucht und in einem samstäglichen Workshop die Situation auch mit der Rechnungsprüfungskommission besprochen.

Um wieviel wurde das revidierte Budget gekürzt?

Auch da können Sie mir noch keine Details entlocken. Aber so viel ist sicher: Wir wollen kommenden Generationen keinen Schuldenberg aufhalsen.

Wo wurde gestrichen?

Wir werden bei den Positionen Unterhalt von Liegenschaften sowie Kultur und Freizeit kürzen. Wir werden bei den Aktivitäten seitens der Gemeinde sparen und Leistungen auf der Verwaltung abbauen. Auch bei der Weiterbildung für das Personal wird gespart. Ferner werden die Strassenlaternen weniger lang brennen und der Turnus der Strassenreinigung verlängert. Und das ist erst ein Teil der Massnahmen.

Hat Seuzach auf zu grossem Fuss gelebt?

Wo denn? Wir sind als Gemeinde weder besonders schön, noch protzig. Wir haben uns weder Luxusbauten, noch Kopfsteinpflaster geleistet. Nur beim Feuerwehrgebäude und Schwimmbad haben wir uns etwas Luxus geleistet. Das wollten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger so. Und ich möchte nochmals betonen: Es sind nicht die Abschreibungen, die unser Problem ausmachen.

Sind Sie enttäuscht?

Ja. EVP, FDP, GLP und RPK haben unseren Budgetantrag an der Versammlung unterstützt. Die SVP im voraus übrigens schriftlich auch. Weshalb sie sich dann an der Versammlung nicht zu Wort gemeldet hat, bleibt mir ein Rätsel. Auf jeden Fall wurden Kürzungsanträge weder diskutiert noch gestellt. Dabei wäre es die ureigenste Aufgabe der Versammlung aufzuzeigen, wo Geld ausgegeben werden soll und wo nicht.

(Der Landbote)