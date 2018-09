No News sind gut für die Nagra

Beginnt ein Zeitungsartikel damit, dass es zu einem Thema keine Neuigkeiten gibt, fragen sich die Leser: Wieso sollen wir dann weiterlesen? Die News im vorliegenden Fall bestehen darin, dass es kaum welche gibt.

Aber der Reihe nach: Gestern hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) die Medien in Bülach über zwei Dinge informiert: Zum einen über die Resultate der dreidimensionalen (3D) seismischen Messungen vom Herbst 2015 bis Frühjahr 2017 in den drei möglichen Endlager-Regionen Zürcher Weinland, Zürcher Unterland und Aargauer Bözberg. Zum anderen sprach die Nagra über die ab 2019 startenden Tiefenbohrungen in den drei Regionen. Mit den Messungen und Bohrungen wurden respektive werden die Gesteinsschichten im Untergrund näher untersucht, in denen die radioaktiven Abfälle endgelagert werden sollen.

Bild vervollständigen

Die kleine Zahl an Neuigkeiten respektive deren geringe Relevanz stand in keinem Verhältnis zum gestrigen Medienaufmarsch in Bülach. Die zentrale Neuigkeit zu den seismischen Messungen in den drei Regionen ist, dass es dazu keine wesentlichen Neuigkeiten gibt. Was ist damit gemeint? Im Januar 2015 schlug die Nagra jene Regionen vor, die vertieft geologisch untersucht werden sollen. Ihren Vorschlag begründete die Nagra damals mit Messresultaten vorangegangener Untersuchungen. Auf Nachfrage bestätigte die Nagra gestern, dass sich die nun vorliegenden, neuen Messresultate der 3D-Seismik decken mit den damaligen Befunden. Auch die ab 2019 startenden Bohrungen bis etwa 2000 Metern Tiefe vervollständigen bloss das bereits bekannte Bild des geologischen Untergrundes. Dabei werden etwa die Zusammensetzung der Gesteinsschichten und deren Dichtigkeit näher untersucht.

Bestätigung des Bekannten

Ein Mitarbeiter der Nagra stellte die Ergebnisse der Seismik vor. Sein Befund ist für alle drei möglichen Endlagerregionen der gleiche: Es gebe überall genügend grosse Bereiche mit ruhig gelagerten Gesteinsschichten ohne geologische Störungen und damit genügend Platz für das Endlager. Dieser Befund deckt sich wie erwähnt mit den früheren Messresultaten der Nagra. «Die Geologie hat sich im Wesentlichen bestätigt.» Die Details seien nun besser sichtbar. Böse Überraschungen respektive Neuigkeiten hat es für die Nagra also keine gegeben.

«Die Geologie hat sich im Wesentlichen bestätigt.»Mitarbeiter der Nagra

Im Weinland und am Bözberg reichte die Nagra vor zwei Jahren je acht Gesuche für tiefe Bohrungen ein. Im Unterland waren es deren sechs, wobei noch ein weiteres hinzukommen wird. Starten wird die Nagra die Bohrserie Anfang 2019 bei Bülach, gefolgt von Trüllikon im Weinland. An welchem Bohrplatz wie oft gebohrt wird, das wird fortlaufend aufgrund der gewonnenen Daten entschieden. Mit dem Bau des Bülacher Bohrplatzes beginnt die Nagra in den nächsten Wochen. Eine Bohrung dauert zwischen einem halben und einem Jahr. Ob Lärm, Licht oder Lastwagen: Die Nagra betonte gestern erneut, dass sie alle Anstrengungen unternehme, um die Auswirkungen der Bohrungen für Anwohner möglichst gering zu halten. In Bülach und in Trüllikon soll auf etwa 1350 Meter Tiefe gebohrt werden.

Bundesrat entscheidet bald

Die Nagra geht davon aus, dass der Bundesrat die drei Regionen Zürich Nordost (Weinland), Nördlich Lägern (Unterland) und Jura Ost (Bözberg) zur weiteren Untersuchung bestimmt. Die ab 2019 startenden Bohrungen sind Teil dieser Untersuchung. Der Entscheid der Landesregierung wird zwischen Ende November und Ende Dezember erwartet. Etwa in drei bis vier Jahren wird die Nagra sagen, wo sie das Endlager zu bauen gedenkt. Ganz am Schluss kann das Schweizer Volk darüber abstimmen – sofern das fakultative Referendum ergriffen wird. Die betroffenen Regionen, Kantone und Gemeinden können kein Veto gegen das Endlager einlegen. (Der Landbote)