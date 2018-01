Noch viel Skepsis gegenüber Skatepark

Am Mittwochabend fand die erste Informationsveranstaltung zum Ossinger Bewegungspark statt. Doch gekommen waren nur gut 20 Personen. Und die Hauptzielgruppe, die Jugendlichen, war gar nicht vertreten.

Die Weinländer Gemeinde Ossingen soll einen sogenannten Skatepark erhalten, auch Rollsport- oder eben Bewegungspark genannt. Das ist zumindest die Idee der Sekundarschulpflege, wohingegen der Ossinger Gemeinderat das Vorhaben ablehnt («Landbote» vom 30. November). Mit dem Park ist eine hügelige «Betonlandschaft» gemeint, auf der man mit Rollbrettern und dergleichen herumfahren kann.

«Lange Zeit kein Geld»

Ohne Jugendliche diskutierten also die Erwachsenen darüber, was für die Jugend gut sein soll und was nicht. Auch wenn etwa 20 Ossinger kaum repräsentativ für die ganze Gemeinde sind: Die kritischen Stimmen dominierten klar. «Brauchen unsere Kinder so etwas?», fragte eine Ossingerin. Und eine andere fragte: «Und wer bezahlt das wieder?» Laut Vorprojekt der Firma Bowl Construction AG (siehe Kasten) soll die etwa 580 Quadratmeter grosse Anlage gut 330 000 Franken kosten. «Das Projekt ist völlig übertrieben für das Dorf, ein Verhältnisblödsinn», sagte ein Mann. «Es nervt mich, dass Ossingen immer das Neuste, Beste haben muss», ärgerte sich eine Ossingerin. In dem Zusammenhang wurde mehrmals die grosse Sekundarschulanlage erwähnt, die letztlich mitverantwortlich war für die jahrelange sehr hohe Verschuldung von Ossingen. «Wir hatten lange kein Geld», sagte eine Frau. Und jetzt Geld ausgeben für so etwas? Es heisse immer wieder, man müsse den Neuzuzügern – Ossingen hat in den letzten Jahren kräftig gebaut – etwas bieten. «Aber dann können wir gleich zur Stadt werden.» Man solle stattdessen viel eher die marode Leichtathletikanlage sanieren, fand die Frau. Und ein Mann bezeichnete es als «Affront», dass man jetzt so viel Geld ausgeben wolle, nachdem Ossingen so lange mit Schulden gekämpft habe.

Allerdings fand auch dieser Ossinger das Projekt an sich gut. Eine Ossingerin meinte: «Das ist sicher eine coole Sache.» Aber eine Kletterwand zum Beispiel wäre es auch. Und wenn man der Meinung sei, die Kinder bräuchten mehr Bewegung, dann sollten manche Eltern endlich aufhören, ihre Kinder in die Schule zu fahren. Wer einen solchen Park wolle, meinte eine andere Ossingerin, der könne ja zum Skatepark nach Frauenfeld oder in den Skillspark nach Winterthur fahren. Und eine weitere Frau sagte, dass sie «zerrissen» sei. Einerseits sollten die Jungen etwas derartiges haben. Andererseits gebe es eben auch Anwohner der Anlage, und die Sekundar- und Primarschulen seien gleich daneben.

«Die Idee ist gut»

Damit war der zentrale Kritikpunkt angesprochen, den eine Ossingerin so auf den Punkt brachte: «Die Idee ist gut, aber an einem anderen Ort.» Erwin Rechsteiner, Geschäftsführer von Bowl Construction, sah es genau anders: «Der Standort ist sehr gut geeignet.» Dem pflichtete Sekundarschulpflegepräsident Thomas Lagler, der Initiant des Parks, bei. Die Lage neben den Schulen sei ideal, die soziale Kontrolle besser als irgendwo im Grünen am Waldrand. Zudem gebe es in der unmittelbaren Nähe, mit Ausnahme der Mieter oberhalb des Kindergartenhauses, keine Anwohner. Und eine etwaige Lärmschutzwand sei schon miteingerechnet.

«Das glaube ich nicht»

Die Hauptkritik des Gemeinderates betrifft auch den Standort. «Wir sind für Neues offen», sagte Gemeindepräsident Martin Günthardt. Doch den Standort im Siedlungsgebiet erachte der Gemeinderat als ungeeignet. Zudem besteht die Befürchtung, dass der Skatepark viele Nutzer von ausserhalb samt Autos, Lärm und Abfall anziehe. «Das zieht Leute an wie das Honigbrötli die Wespen», sagte Günthardt. «Das glaube ich nicht», entgegnete Rechsteiner. An anderen Orten funktioniere ein solcher Park auch. In Ossingen besteht vor allem die Befürchtung, dass der Skatepark direkt vor den Fenstern der Sekundarschule den Schulbetrieb stören könnte.

Die Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon wird die geäusserten Kritikpunkte nun intern diskutieren und dann entscheiden, ob und wie das Projekt Skatepark respektive Bewegungspark Ossingen weiterverfolgt werden soll.

