Nur Sara fehlte

Am ersten Schultag pochen die Kinderherzen und auch die Eltern sind gespannt. «Meine Tochter hat mich in der ersten Hälfte der Sommerferien fast jeden Tag gefragt, ob schon die Mitte der Ferien erreicht sei», erzählt eine Mutter. Ihre Rückfrage beim Töchterchen, weshalb sie das so genau wissen wolle, ergab: «Ein Lehrer hatte ihr gesagt, dass sie sich ab der Ferienmitte als Erstklässlerin fühlen dürfe.»

Wo ist Frau Stähli?

Mit gezücktem Handy stehen Mütter und Väter da. Sie wollen diesen magischen Eintritt ihres Sprösslings in die Schule nicht verpassen, alles festhalten, was es festzuhalten hat. «Heute müsste jetzt eigentlich jemand anderes hier vorne stehen, wisst ihr wer?», fragt die stellvertretende Schulleiterin Susanna Streit die gesamte Schülerschar zur Begrüssung. «Frau Stähli», hallt es ihr aus vielen Kehlen entgegen.

Ob sie denn wüssten, weshalb ihre Schulleiterin jetzt nicht da sei? Etwa 130 Mädchen und Buben denken nach. «Sie ist abgehauen», ruft einer. «Sie wollte noch in den Ferien bleiben», ein anderer. Gelächter bricht das Eis. Esther Stähli begleite heute ihre eigenen Kinder. Diese hätten auch ihren ersten Schultag, so Streit. «Aber später wird sie zu uns kommen.» Nach dem Lied – «Im Resi, det hetts hundert Chind, wo alli zäme gärn luschtig sind» – nimmt Klassenlehrer Bruno Morger seine 16 Erstklässler in Empfang.

Eigentlich wären es 17. «Doch Sara kann heute leider nicht hier sein, ihr ist zu unwohl», sagt er etwas später, als die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Eltern im Klassenzimmer sitzen. «Aber sie kann natürlich auch später kommen, sie gehört zu uns und wir halten ihr ein Plätzchen frei», sagt Morger freundlich. Bruno Morger unterrichtet seit 33 Jahren an der Schule Dägerlen. Eine der Mütter, die heute an diesem Schulbeginn in seinem Klassenzimmer sitzt, war auch schon bei ihm in der Schule. «Er ist ein guter Lehrer.»

Wer erkennt seinen Namen?

Spielerisch und humorvoll führt Morger die Klasse ins Schulleben ein. «Jetzt könnt ihr nacheinander ein Namenstäfeli ziehen und es den anderen zeigen, bis das richtige Kind seinen Namen erkennt.» Der erste Bub zieht ein Schild und zeigt es herum. Gespannt blicken die Erstklässler drauf.«Das bin ich», ruft dann ein Mädchen erfreut. «Das müssen wir dir halt jetzt einfach glauben», sagt der Lehrer lachend.

Der nächste Bub zieht ein Schildchen. Was das wohl heisst? Niemand hat eine Ahnung. Der junge Mann läuft verschmitzt im Kreis herum, bis es schliesslich aus ihm rausplatzt: «Das ist mein eigener Name, sagt er grinsend und alle lachen mit. «Nun dürft ihr Eure Theks auspacken», fordert der Lehrer auf. Wie der Blitz fliegen die grossen Ranzen auf die Tische und ihre Besitzer verschwinden dahinter. Zum Vorschein kommen Finken und Etuis und das eine oder andere Znünibrot. Die Kinder sind fröhlich und unbeschwert. Zwei Mädchen tauschen ihre ersten Eindrücke aus.

«Ich fand die Lektion zum Schulanfang sehr cool», sagt eine Mutter, bevor sie geht. «Es ist schön, sein Kind in so guten Händen zu wissen.» Auch den Protagonisten selbst scheints gefallen zu haben. «Es isch schön gsi», schwärmt Jarmo. – Wer weiss, in 20 Jahren oder mehr wird der Erstklässler vielleicht Bilder von gestern an seiner Hochzeit oder einem Geburtstag entdecken – und sich dabei wohl einfach rundum wohlfühlen. (Der Landbote)