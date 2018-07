Ohne Stromleitung durch den Winter

Sonne und Erdwärme

Sonne und Erdwärme sind die einzigen Energiequellen des Neunfamilienhauses. Es ist rundum mit Solarzellen bestückt: Zu Spitzenzeiten laden sich die Batterien auf, die Elektrizität für die Abendstunden zur Verfügung stellen. Sobald diese voll sind, werden die riesigen Wasserspeicher aufgeheizt, die insgesamt einen Viertel Millionen Liter fassen und im Winter die Bodenheizung versorgen.



Weiter verfügt das Gebäude über eine eigene Elektrolyse-Anlage, die mit überschüssigem Sommerstrom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Der Wasserstoff wird in einem Tank gespeichert, der unter dem Rasen vergraben ist und als Reserve dient. Eine Brennstoffzelle stellt aus dem Wasserstoff später wieder Strom und Wärme her. Im vergangenen Winter war sie an 30 Tagen in Betrieb.



Im Sommer wird mit überschüssiger Wärme zudem das Erdreich wieder aufgeheizt. Denn mit den beiden Erdwärmesonden, die in 340 Meter Tiefe reichen, würde der Untergrund über die Jahre leicht abkühlen. In Übergangszeiten, wenn es draussen noch wärmer ist als im Erdreich, greifen die Wärmepumpen aber auf die Umgebungsluft zurück.



Das vollautomatisierte System wählt stets die am besten verfügbare Energiequelle aus. In der Technikzentrale im Keller zeigen diverse Bildschirme die aktuelle Produktion und Verwendung der Energie an. Ein wichtiges Prinzip des Hauses ist, dass keine Energie verloren geht. Neben einer optimalen Dämmung der Gebäudehülle wird etwa auch die

Abwärme der Wechselrichter genutzt, welche den Gleichstrom der Fotovoltaikanlage in haushaltstauglichen Wechselstrom umwandeln.



Der Lift gewinnt beim Herunterfahren Strom zurück. Und das frische Duschwasser wird durch das bereits verbrauchte vorgewärmt. Zudem sind die Mietwohnungen mit den effizientesten Geräten

ausgestattet – etwa Kühlschränke der Klasse A+++.

