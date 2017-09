Parkplatzfrage wird neu diskutiert

«Die Parkplatzfrage ist nach wie vor nicht gelöst» – das schrieb der «Landbote» vor gut drei Jahren. Es ging und geht dabei um die Frage, wo entlang der Thur zwischen Thalheim und Flaach es für Ausflügler wie viele Parkplätze geben soll. Auch wenn der Kanton an der Medienkonferenz vom Mittwoch sagte, dass beim abgeschlossenen Thurauenprojekt alle Ziele erreicht worden seien («Landbote» von gestern): Das Parkplatzproblem harrt weiterhin einer Lösung.

Bekannt wurde das am Mittwochabend an der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) in Marthalen. Und zwar im Rahmen der Abstimmung über das Budget 2018. Dort ist nämlich für nächstes Jahr ein Betrag von 13 000 Franken vorgesehen im Zusammenhang mit den Hotspots der Erholung an der Thur, die bei schönem (Bade-)Wetter viele Leute samt Autos anziehen. Als sogenannte Erholungsschwerpunkte gelten etwa die Thurabschnitte bei Gütighausen sowie bei der Altener- und Ellikerbrücke. Der ZPW gehören alle 24 Weinländer Gemeinden an.

Keine «riesigen Parkplätze»

Vor allem in den Gemeinden Thalheim und Flaach herrschen an manchen Sommertagen seit Jahren chaotische Zustände durch wildes Parkieren. Wie ZPW-Präsident Adrian Lacher an der Versammlung vom Mittwoch sagte, sind zur Parkplatzproblematik mit dem Kanton drei Workshops geplant, der erste finde Ende September statt. Und weil sich die ZPW an den Kosten dafür beteiligen muss, wurde der entsprechende Geldbetrag ins Budget aufgenommen.

«Es ist illusorisch zu meinen, den Verkehr an Spitzentagen mit dem ÖV auffangen zu wollen.»Markus Späth, Vizepräsident ZPW

Vizepräsident Markus Späth bestätigt auf Anfrage, dass in erster Linie der Kanton die Parkplatzfrage entlang der Thur nochmals von Grund auf diskutieren möchte. Denn der Naturschutz entlang der Thur habe ein höheres Gewicht erhalten. Doch Späth betont, dass sein Verband nicht etwa die Renaturierung rückgängig machen wolle. Auch sei es nicht die Idee, «riesige Parkplätze» zu bauen. Die ZPW möchte bloss die sogenannten Behelfsparkplätze definitiv festlegen. Solche temporären Plätze würden nur bei einem Ansturm an Ausflüglern geöffnet. Man wolle, so Späth, eine «gute Lösung auch für den Privatverkehr» erzielen. Denn selbst wenn sich die Anbindung an den öffentlichen Verkehr – zum Beispiel in den Thurauen – verbessern würde: «Es ist illusorisch zu meinen, den Verkehr an Spitzentagen mit dem ÖV auffangen zu wollen.» Daher gelte es, den Privatverkehr in «vernünftige Bahnen» zu lenken. Der Kanton habe, so Späth, bewusst attraktive Orte entlang der Thur geschaffen. So zum Beispiel die vergrösserte Kiesbank im Eggrank unterhalb der Altenerbrücke oder das neue Flachufer bei der Ellikerbrücke samt Grillstelle. Daher müsse der Kanton auch mit mehr Verkehr an diese Orte rechnen.

Im Jahr 2013 schlug eine Arbeitsgruppe der ZPW gleich mehrere Landparzellen beim Ellikerfeld für Behelfsparkplätze vor. Doch der Kanton lehnte diese nach und nach ab.

(Der Landbote)