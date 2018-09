Parteien sind für Millionenkredit

Es geht am 23. September um viel für Zell. In den nächsten 18 Jahren sollen rund 25 Millionen Franken in den Hochwasserschutz investiert werden. Unbestritten ist, dass man handeln muss: Gleich mehrere Bäche könnten bei Hochwasser über die Ufer treten und grössere Schäden anrichten, so etwa der Zellerbach. Bei einem Jahrhundertunwetter hat er das Potenzial, weite Teile von Rikon zu überfluten. Das Schadenpotenzial liegt bei 13,9 Millionen Franken (Grafik). Auch der Bolsternbach oder der Rikoner Dorfbach könnten gefährlich werden. Zudem pocht auch der Kanton darauf, dass Schutzmassnahmen bis 2036 umgesetzt sind. Der Kanton fordert aber nicht nur. Bund und Kanton werden grössere Beiträge zahlen. Wie hoch diese ausfallen werden, ist allerdings noch offen und unter anderem davon abhängig, wie stark ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Die einzelnen Projekte sind für eine genaue Kalkulation noch nicht konkret genug ausgearbeitet. So sind beim Zellerbach etwa ein Entlastungskanal oder Ausweitungen des Bachbetts denkbar. Auch bei anderen der über zehn betroffenen Bäche sind mehrere Varianten denkbar.

Nur beim Vorgehen uneinig

Umstritten ist einzig, dass der Gemeinderat sämtliche Massnahmen über einen Rahmenkredit finanzieren will. Der Bezirksrat hat dieses Vorgehen kritisiert: Die Stimmberechtigten könnten so bei einzelnen Projekten über einen langen Zeitraum nicht mehr mitbestimmen, argumentierte das Gremium. Auch die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmbürgern deshalb ein Nein: Die Bevölkerung müsse bei einzelnen Projekten stärker mitentscheiden und diese kontrollieren können, sagte RPK- Präsident Michael Stahel an der Vorberatenden Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat sieht in einem Rahmenkredit hingegen diverse Vorteile. Die Investitionen könnten dadurch besser geplant werden. Zudem wäre es aufwendig und es könnte zu Verzögerungen führen, würden alle Massnahmen einzeln projektiert. Die vorberatende Gemeindeversammlung unterstützte die Ansicht des Gemeinderats mit deutlicher Mehrheit.

SVP mit Stimmfreigabe

Auch die Zeller Ortsparteien stellen sich mehrheitlich hinter den Gemeinderat. So ist der Vorstand der SP überzeugt, dass mit einem Rahmenkredit der Hochwasserschutz kompetent und effizient vorangetrieben werden kann, wie Esther Schmid Heer auf Anfrage mitteilt. Zudem könne die finanzielle Belastung auf mehrere Jahre verteilt werden.

Der Bürgerliche Gemeindeverein (BGV) schreibt: «Uns überzeugt das Anliegen und die Argumentation des Gemeinderats.» Er sieht Einflussmöglichkeiten über das Budget. Auch die FDP vertraut auf die «seriöse Arbeit» des Gemeinderates und vorhandene Kontrollmöglichkeiten. Kritischer ist die SVP, die keine Empfehlung abgibt: Erich Hächler, Präsident der Ortspratei schreibt: «Es muss jeder selber wissen, ob er für so lange Zeit, für so ein kontroverses Thema, mit so hohen Kosten, seine Mitsprache abgibt.» ()