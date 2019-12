Parteien wollen nicht, dass der Gemeinderat schrumpft

Der Embracher Gemeinderat ist enttäuscht. Mit der CVP befürwortet gerade noch eine einzige Ortspartei die vom Gemeinderat ausgearbeitete Totalrevision der Gemeindeordnung. Die übrigen Ortsparteien lehnen die Vorlage ab. Dasselbe macht auch die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die geplante Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 abzusagen. Dies gab Gemeindepräsident Erhard Büchi an der Gemeindeversammlung vom Montagabend bekannt.

Gemeinderat soll schrumpfen

Zu Beginn des nächsten Jahres möchte der Gemeinderat erneut den Austausch mit der Bevölkerung und den Parteien in dieser Sache suchen. Eine Abstimmung über die Vorlage stellt die Exekutive nicht vor Herbst 2020 in Aussicht.

Stein des Anstosses ist, dass der Gemeinderat mit der neuen Ordnung von heute sieben auf künftig fünf Mitglieder verkleinert werden soll. Dies missfällt den Parteien, insbesondere der SP Embrachertal. «Wir befürchten, dass es für uns in einem kleineren Gremium noch schwieriger sein wird, Einsitz zu erhalten», sagt Präsident Franz Zürcher. Die SP ist seit den kommunalen Wahlen 2018 nicht mehr im Gemeinderat vertreten.

Ebenfalls nicht goutiert wird von den Parteien, dass die gewählte Sozialbehörde durch eine vom Gemeinderat ernannte Sozialkommission ersetzt werden soll. Die Parteien befürchten hier, Kompetenzen und Mitspracherecht zu verlieren, war aus FDP-Kreisen nach der Versammlung zu hören.

Mehr Kompetenzen für RPK

Als Drittes wird kritisiert, dass die Rechnungsprüfungskommission in eine Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission mit erweiterten Kompetenzen umgewandelt werden soll.

Einen ersten Entwurf der neuen Gemeindeordnung hatte der Gemeinderat der Bevölkerung im Mai 2019 an einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Im Anschluss waren die Bevölkerung und die Parteien aufgerufen, Stellung zu beziehen. Lediglich 13 Personen nutzen diese Möglichkeit. Von den Parteien nahm nur die CVP an der Vernehmlassung teil. «Aufgrund der sehr vereinzelten Rückmeldungen ging der Gemeinderat von einer breiten Zustimmung aus», sagt Büchi. Die ablehnende Haltung der Parteien und der RPK löse deshalb Irritation beim Gemeinderat aus. «Mit dem angekündigten Widerstand sieht der Gemeinderat sein Ziel verfehlt, mit einer positiven Stimmung in die Abstimmung einzutreten.»